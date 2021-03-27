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加油邊滑手機…下秒「油箱大噴火舌」驚悚片曝！　愛車狂燒成廢鐵

▲▼墨西哥男子加油時使用手機，結果引發火災。（圖／翻攝自Facebook／@vianoticiasonline）

▲墨西哥一名男子在加油時使用手機，結果引發火災。（圖／翻攝自Facebook／@vianoticiasonline）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥一名男子在加油站一面加油，一面滑手機，無意間竟讓手機與油箱接觸，進而引發了一場可怕的火災。當局提醒，手機的小電荷是可以產生火花的，因此民眾不應在加油站內使用手機。

據《鏡報》報導，這名司機22日在墨西哥中部科塔薩爾（Cortazar）的加油站加油時，一面滑手機，一面試圖將輸油管插入車內。沒想到，這個舉動讓男子的手機意外與油箱接觸，火焰瞬間從油箱內噴射出來。男子嚇得趕緊扔下輸油管，往後撤離。

從現場畫面來看，火焰迅速在汽車周圍蔓延，一下就將車子給吞沒了。當時，這輛被火舌吞噬的白色車輛附近還有另一輛車。工作人員擔心火勢會一發不可收拾，因此趕快叫來了消防隊，並成功在火勢蔓延前將其撲滅。還好，這起意外並未造成任何人員傷亡事件，但男子的白色雪佛蘭公羊RAM700被大火完全燒毀。

馬德羅市民防部副主任坎圖（Aurelio Cantu）告訴當地媒體，手機在接到來電時所發出的小電荷是可以產生火花的，因此民眾不應在加油站內使用手機。此前，石油設備協會（PEI）曾表示，一部手機沒辦法引起火災，但後來該公司改口稱，如果手機的電池有問題的話，那就有可能會產生火花，進而引發火災。

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