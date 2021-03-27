12歲女童體重突飆升…竟是卵巢長「60cm腫瘤」　家人以為只是變胖

▲女童突變胖竟是卵巢長60cm腫瘤。（圖／翻攝自Facebook／Nath Kaitaphiwasu）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名12歲女童日前因體重莫名不斷增加、伴隨不明腹痛而就醫，沒想到檢查後竟發現，她的卵巢裡竟有一顆長達60公分的腫瘤。醫生緊急替她開刀後順利取出，家屬也坦承起初以為孩子試吃多變胖，所以才沒有在第一時間就醫。

根據《Sanook》報導，泰國素攀武里府（Suphanburi）一名12歲女童因體重莫名增加，還伴隨不明腹痛而前往醫院檢查，沒想到醫生透過電腦斷層掃描，竟發現女童卵巢裡居然有一顆長達60公分的腫瘤，因此緊急在23日開刀切除。

醫生也證實，在切除下來的腫瘤裡面含有18公升的囊腫水，所幸女童復原情況良好，沒有造成生命危險。女童家長也坦承，一開始以為她是因為愛吃才會變胖、肚子變大，才會沒有在第一時間就醫，幸好出現腹痛狀況後沒有再拖延。

“Staff Day 597:บางทีคุณอาจจะไม่ใช่คนอ้วนก็ได้นะ” ในวันที่ยุค Healthy Boom!! แบบนี้ Fitness Trainner อาหารเสริม... 由 Nath Kaitaphiwasu 發佈於 2021年3月23日 星期二

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