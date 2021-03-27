變態少年闖屋性侵直播！30歲少婦慘遭3人輪姦...破壞家具還求抖內

▲來自莫斯科的3名年輕男子闖入30歲女子住處，對女屋主下藥性侵、破壞家具。（圖／翻攝自MKRU）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯近日又爆出一起嚴重的恐怖直播性侵案件！來自首都莫斯科的18歲年輕男子，竟然夥同另外2名年輕男子，於本月25日潛入位於雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）的女性友人住處，過程中不僅對女性友人下藥性侵，甚至還在過程中開Youtube直播，並破壞屋內的冰箱、拆門、砸毀花瓶與瓷碗等，甚至要求觀眾每當破壞完屋內的物品，就必須完成「抖內」等動作。

根據當地媒體《莫斯科共青團員報》（MKRU），該名受害女子年僅30歲，是一名獨自撫養3名子女的單親媽媽，研判是在離婚後才與18歲的歹徒亞泰姆（Artem S）熟識，3月25日住處突然遭到亞泰姆帶著另2名同夥來犯。在一陣酒酣耳熱之際，該名女子被灌醉後，竟慘遭3名歹徒輪流性侵、還被打暈，住處也被洗劫一空，家中的大門、水管、冰箱門、家具都被砸碎。

3名年輕男子透過Youtube直播，還將影片上傳到Telegram，不僅要求觀眾每當砸毀每一項家具或物品時就得「抖內」，甚至開放觀眾「下單」，指定下一項要被破壞的物品。

▲▼女子酒醉後慘遭下藥性侵。（圖／翻攝自俄國論壇）

幸好，這段直播影像很快地被受害女子的其他親友看見，隨後女子的親友緊急抵達受害女子住處，當場毆打現場作案的3名年輕男子，並指控3名男子犯下性侵、破壞私人財產等罪，要求其賠償所有損失。最後，男子慘被警方逮捕。

報導指出，其中一名作案男子，正是當地知名政治人物的兒子。另外，Youtube與Telegram也緊急將直播影像下架處分。

▲女子可能與其中一名男子熟識。（圖／翻攝自俄國論壇）

據悉，去年底俄羅斯才傳出Youtube直播主斯塔（Stas Reshetnikov）為求獲得觀眾抖內，竟重毆懷孕中的女友，還將女友反鎖室外陽台長達15分鐘凍死，最後還將遺體放置沙發，直到醫護人員與警消到場後直播卻仍未停止，期間還有關打賞。斯塔恐面臨15年以上徒刑。

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