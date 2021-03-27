咖啡、衛生紙原料全被卡！長榮貨輪害物流打結　專家曝「4月更糟」

▲長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺，也卡死全球物流。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

長榮貨輪長賜號在蘇伊士運河擱淺多日，以致全球最繁忙的海上貿易路線之一往來受阻，也讓物流供應鏈被打亂。丹麥航運專家傑恩森（Lars Jensen）透露，「基本上你在商店所看到的任何東西，都會受影響」；各界龍頭企業也證實，供應受阻將為產業帶來不小的衝擊，其中對衛生紙、咖啡、家具和能源影響最大。

綜合《商業內幕》等外媒報導，全球最大木漿生產商Suzano表示，貨輪被卡在蘇伊士運河可能導致生產衛生紙的木漿，運輸推遲1個月，因此業者若沒有充足的木漿庫存，那衛生紙的供應恐怕也會受影響，不排除「衛生紙之亂」的現象會再度上演。

▲衛生紙的原材料木漿也被卡在蘇伊士運河，因此專家擔憂，衛生紙之亂將再度上演。（圖／達志影像／美聯社）

運河的阻塞也影響了咖啡的供應。《彭博社》指出，運河受阻斷去了越南和歐洲之間的航運，因此歐洲的咖啡愛好者可能會立即感受到咖啡短缺的影響，並迅速在全球範圍內發酵。瑞士貿易咖啡公司Sucafina表示，咖啡廳通常不會有多餘的庫存，因此他不認為咖啡廳有辦法熬得過2、3週到物流延遲。

物流的衝擊並不止於此，家具業也備受打擊。美國家具製造商拉兹男孩（La-Z-Boy）指出，他們通常會在購買日期後的5到9個月內寄出家具，但現在港口擁堵，將導致供應上的延誤愈發嚴重。家具連鎖店卡薩拉（Kazala）也表示，許多手工製作的家具因為缺乏零件而讓生產過程一團糟，客戶們3月就下訂的家具，預計最快也要12月才能抵達。

▲長榮貨輪擱淺竟導影響全球油價上漲。（圖／陳昱璇製）

關注能源市場的阿格斯傳媒（Argus Media）首席經濟學家法逸夫（David Fyfe）坦言，航經蘇伊士運河的石油運輸量約佔全球運輸量的5%至10%，在過去的一個月內，全球的天然氣價格因為需求增加而飆高不少，如今再遇上運河受堵事件，恐怕全球能源的價格還會持續飆漲。

海運專家家門羅（Jon Monroe）在接受CNBC的採訪時表示，目前全球貨櫃短缺，在蘇伊士運河被阻前，他們就已預計4月份貨櫃的供需會變得十分緊張，但現在的情況會變得更糟，「這是最壞的時機」。

▲長榮貨輪擱淺影響甚鉅。（圖／陳昱璇製）

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