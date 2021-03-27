如生物炸彈！長榮貨輪塞住「20艘牲畜船」…動物恐斷水斷糧死艙內

▲ 運河管理局26日公布救援現場照片，出動大型挖泥船清除淤泥。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，導致雙向水上交通堵塞。上百艘船因此動彈不得，包括運送牲畜的船隻，至今邁入第5天。國際動物組織擔心，若堵塞狀況持續，這些動物可能因缺水、斷糧而死，且船員屆時便得和成千上萬動物屍體共處，直到河道恢復暢通。

《衛報》報導，至今仍有約200艘船因長賜號被塞在運河中，包括散貨船、油輪和一艘俄羅斯軍艦，以及至少20艘載運活體牲畜的船。國際動物組織歐盟協調員魏丁格爾（Gerit Weidinger）透露，「我最擔心的是動物們會斷水斷糧，且他們又被困在船上。由於契約上的因素，牠們不能在其他地點被卸下船。對動物、船員和所有相關人員來說，這基本上是一顆危害生物的定時炸彈。」

魏丁格爾進一步說明，航程若持續拉長，牠們很可能死亡，「受困船上代表有飢餓、脫水、受傷的風險，且產生的廢料將使牠們無法躺下，船員也無法在運河中處理動物的屍體。」

據非政府組織動物國際（Animals International）說法，受困的牲畜運輸船中，有5艘是在西班牙將動物運上船，包括3月中出航的歐米茄星號（Omega Star）及烏尼馬爾號（Unimar），目前不清楚船上有何種動物；另有9艘則是在羅馬尼亞裝載。

西班牙官員對此回應，目前無法透露有關這些船隻的任何情況，但政府已經下令，在運河可正常通行以前，任何開往沙烏地阿拉伯及約旦的牲畜運輸船都不應裝船。羅馬尼亞官員目前則尚未發表評論。

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