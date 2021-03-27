中國棉花出口佔全球26％！若國際抵制「新疆棉」　恐損失百億外匯

記者張方瑀／編譯

中國「新疆棉」之亂持續延燒，多個國際大牌拒絕使用新疆生產的棉花，中國網友也以拒買品牌商品做為抵制。不過外媒指出，中國2019年的棉花出口量達141億美元，佔全球出口總額的26.6％，若是全球品牌全面拒用佔中國棉花產量九成的新疆棉花，那麼就有可能導致中國外匯的鉅額損失。

▲新疆哈密市棉花田。（圖／路透）



根據印度Zee News電視台旗下WION國際頻道報導，早在這次的新疆棉爭議爆發前，美國前總統川普就對來自新疆的棉花實施進口禁令；如今國際多間知名品牌表態拒用，這也讓中國網友的大感不滿，紛紛在微博發文力挺新疆棉，並揚言抵制所有拒用新疆棉的國際品牌。

據統計，全球棉花市場在2020年價值達385.4億美元，預估在2027年達到465.6億美元，短短7年預估成長率達2.74％，市場利潤驚人。在全球棉質服飾銷售市場中，有五分之一的棉花或紗是來自中國；而中國的棉花總產量有86％來自新疆。

中國和印度是全球棉花的核心消費國。中國在2019年的棉花出口額為141億美元（約台幣4071億元），佔全球出口總額的26.6％；印度則貢獻了11.8％，價值約63億美元（約台幣1819億元）。如果國際紛紛對新疆棉祭出禁令，那麼印度則有機會填補空缺，中國也會損失上百億的外匯收入。

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