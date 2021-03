馬斯克又發豪語「特斯拉將成為最大公司」　才講完立刻刪文被抓包

▲馬斯克(Elon Musk)在推特上大發豪語,結果馬上刪文。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)是近年最有影響力的企業家之一,一舉一動都備受外界關注。日前馬斯克在推特上發文表示「我認為特斯拉將在幾個月內成為最大的公司」,卻又隨即將貼文刪除,引發網友熱烈討論。

▲▼馬斯克雖然立即把推文刪除,但早已被截圖。(圖/翻攝自twitter)



根據《紐約郵報》報導,馬斯克日前在推特上推文表示,「我認為在幾個月內,特斯拉將成為最大的公司,而這件事的可能性機率也大於0%。」不過他卻立即將貼文刪除,但仍被許多網友截圖下來在網上瘋傳。報導指出,特斯拉目前的市值是5830億美元,如果想超過蘋果的2萬億美元市值,那麼特斯拉的股價還得再上漲近四倍。

不過,馬斯克的言論可能會給自己帶來麻煩,美國證券交易委員會曾在2018年9月指控馬斯克有詐欺嫌疑,因為他在推特上發文表示自己將計畫以每股420美元的價格將特斯拉私有化,並宣稱自己已經獲得資金;據了解,美國證券交易委員會和特斯拉均未對此次發文做出任何回應。

@elonmusk on his DELETED TWEET suggesting Tesla could be the biggest company "probably within a few months" $TSLA pic.twitter.com/CP8vtLG8A3