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美國下月將舉行氣候峰會！習近平、普丁都受邀...將和拜登首次交手

▲▼中國習近平,俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲中國領導人習近平、俄羅斯總統普丁都已受邀參加下月美國舉行的氣候峰會。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

下月22日將迎來全球健康日，美國也預計在下月22、23日舉行氣候領袖視訊高峰會，討論全球氣候變遷。而美國總統拜登也在今日宣布已邀請全球40位領袖參與此次會議，其中包括中國領導人習近平和俄羅斯總統普丁，雖然目前尚未確定兩人是否會出席會議，若出席也將是拜登首次與兩人交手。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）下月將舉行氣候峰會。（圖／路透）

根據《美聯社》報導，拜登將於下月22、23日舉行氣候峰會，將邀請全球主要經濟體的領導人共同參與，一同制定更嚴格的碳排放標準與其他氣候變遷議題，而此場會議也是拜登上任後首次主持的重大氣候談判。白宮表示，他們在本月26日已經發出40份邀請函，其中包括中國、俄羅斯、歐洲各國、減碳模範國家北歐列國，以及最受到氣候變化影響的孟加拉、馬紹爾群島、不丹等國。

報導指出，中國是全球第一大溫室氣體排放國，美國第二，而俄羅斯則是排名第四，但目前仍不清楚中國與俄羅斯是否會參加此次的氣候峰會。拜登也透露，他並沒有直接邀請習近平與普丁，但兩人「都知道自己被邀請」。

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