砲轟陸網「愛國棉花」熱潮！　白宮發言人：扼殺言論自由

實習記者陳妙津／綜合報導

多家國外知名服裝品牌表態抵制新疆棉花，引爆大陸消費者不滿，點名各家涉事品牌喊拒買。美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）26日對此表示，國際社會應該反對大陸將私人企業依賴中國市場一事當作武器，以扼殺言論自由及阻礙商業道德。

▲新疆棉事件持續延燒，瑞典服裝品牌H&M、德國運動品牌Adidas、美國運動品牌Nike，及日本的無印良品都遭到陸網抵制拒買。（圖／CFP，下同）



綜合外媒報導，莎奇表示，美國密切關注此事，並已採取強而有力的行動，禁止進口強迫新疆維族勞動生產的產品，防止中方因侵害人權的惡行而獲利，也會與國際夥伴合作抵制，加上聯繫私部門一同處理。

國務院副發言人波特（Jalina Porter）26日表示，美國讚揚並支持遵守美國法律的企業，絕不以任何方式支持強迫勞動而來的產品，確保在美國販售的商品都是以合乎聯合國和經濟合作組織（OECD）共訂的人權準則方式生產。

據《南華早報》指出，隨著中國在聯合國影響力漸強，美國兩黨對中國的經濟及安全政策關注日深是少數的共通點。美國國務卿部林肯便在上週點名批評，中國時常利用龐大的市場基數及經濟槓桿脅迫海外異議噤聲，手段包括抵制產品、媒體宣傳以及限制遊客到海外旅遊的數量。而共和黨鷹派議員斯科特則呼籲，美國消費者應全面抵制所有從中國進口的產品。