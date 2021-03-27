每晚8點衝超商！搶打折商品問「可悲嗎？」　網反讚狂推：我也是

▲示意圖 。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

為了減少商品過期浪費的狀況，超商推出即期品打折的優惠，許多人會衝著優惠到超商購買食品，省錢之外還可以飽餐一頓，一名男網友表示，每天晚上8點都會到超商買7的食品，當成明天的早餐或是午餐，發現很多人也都這樣，常常打折開始不到1小時，東西就被搶光了。

男網友在PTT版上發文，每天晚上8點都會準時到超商報到，購買即期品的打折商品，「因為過期前7小時可以打折」，可以當明天的早餐或是午餐，而且現在超商食品越來越貴，三明治就要45元，御飯糰也要35元。

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他表示，很喜歡吃袋裝的食品，下班買一份配啤酒，可以緩解一整天工作的疲憊感，而且近幾年超商也常與餐廳合作，推出限定美食，「動輒百元起跳份量還很小，小弟真的不敢吃也吃不起，所以只好趁打折的時候趕快去搜刮」，也發現很多人都會有這樣，「每天都到超商買即期食品會不會很可悲？」

▲網友們認為，不浪費食物很棒 。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少人都認為愛惜食物很好，「不會可悲啊，我也是這樣買啊」、「不會啊 很省錢不錯啊」、「不會啊，全聯還有義美也有啊，還要排隊搶勒」、「不浪費食物 應該要多推廣」、「我上次就為了這個在小7跟人鬥毆」、「不好，不要跟我搶」。

但也有人提醒他，常吃微波食品對身體不太好，「注意一下營養，加工類不要常吃」、「每天吃這些東西小心洗腎」、「還是要多吃蔬果喔各位，大腸癌就是纖維質太少」、「不會，只是自己飲食要注意均衡，超商可能還比外面餐廳乾淨」。