緬甸政變328死…民眾號召再上街！　軍方警告：會從「頭部」射殺

▲緬甸示威。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者呂欣憓曼谷27日專電

今天是緬甸軍人節,軍方預計在首都奈比多舉行閱兵活動,但示威者準備號召更多民眾上街抗議,國營電視台發布訊息警告民眾如果上街,將被從頭部或背部射殺。

緬甸軍方2月1日發動政變以來,血腥鎮壓上街抗議的平民,根據緬甸援助政治犯協會(Assistance Association for Political Prisoners)統計,截至昨天為止,已有328人遭到軍警殺害,累計3070人遭到逮捕。

Despite Myanmar Junta’s warns protesters to be shot on the head yesterday, early dawn Strike continued at 5:48A.M in Yangon.#WhatsHappeningInMyanmar #Mar27Coup pic.twitter.com/J1ZNoGoNsr