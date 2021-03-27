長榮貨輪「最新衛星照」曝光　小拖船圍繞！挽救運河堵死慘況

▲長榮貨輪長賜號「最新衛星照」曝光。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

記者張寧倢／編譯

長榮海運旗下貨輪「長賜號」（Ever Given）日前擱淺於蘇伊士運河，導致附近水域上百艘船運輸受阻，經過荷蘭菁英團隊「Boskalis」致力救援之下，最新衛星畫面曝光，船頭清淤已經大致完成，即將進入下一個工作階段。

▲長賜號周邊除了挖泥船外，還有多艘拖船同時作業。（圖／翻攝自推特／@Maxar）

根據《太陽報》報導，長賜號擱淺釀成連接歐、亞兩大洲的海運嚴重停滯，相關單位卻只派出一輛小小挖土機獨自負責船頭清淤，「小怪手對上大輪船」的畫面甚至被製作成許多網路迷因圖，事發隔天Boskalis緊急投入吸式挖泥船「Mashhour」，以每小時吸出2000立方公尺砂土的速度，快速排除大量淤泥。據了解，現已完成清淤作業。

最新衛星影像顯示，巨大的長賜號周邊除了挖泥船「Mashhour」外，還有多艘拖船進行作業，希望能同時藉由排除船底淤泥與拉力，將長賜號盡快拖回水域，但專家預估，可能還需要數天，甚至數周時間才能達成目標。報導指出，目前至少有248艘載著價值70億英鎊（約新台幣2762億元）貨物的輪船被堵在蘇伊士運河。

埃及蘇伊士運河管理局26日宣布，船頭清淤工作完成後，將投入9艘大型拖船重啟拖曳工作，然而，包含風向、潮汐等狀況都是影響拖曳的不穩定因素，也使得這項工作的技術將更為複雜。

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