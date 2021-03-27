刺殺3母女後伴屍自殘！「前男友」變態跟蹤多日...女喊分手引殺機

▲警方到案發公寓後，發現母女3人倒臥血泊中，而兇嫌在客廳自殘。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾日前發生一起嚴重的凶殺案！警方25日晚間9時8分從公寓破門而入時發現，母女3人早已倒臥血泊當中、死亡多時，疑似為兇嫌的20多歲男子A某在客廳自殘重傷，當場慘遭逮捕，昨（26）日晚間9時30分完成手術。該棟大樓多數住戶指出，A某為其中一名死者的前男友。

根據韓媒《News1》、《Edaily》報導，首爾市蘆原區中溪洞某處公寓大樓發生一起駭人聽聞的兇殺案，死者為大學畢業後靠打工維生的24歲大女兒B某、就讀大學的22歲小女兒，以及姊妹倆59歲的母親，而兇嫌正是大女兒B某的前男友，兩人透過網路遊戲結識。

自從女方喊分手後，A某便多日進行尾隨、跟蹤，大樓監視器23日拍下A某進入公寓的畫面，之後卻再也沒有出現步出公寓的畫面，懷疑母女3人可能早於該日成為刀下冤魂，A某則在死者住處伴屍3天。

B某的友人25日至赴約場所，發現B某並未依照時間赴約，於是決定打電話聯絡，然而B某卻未接聽電話，且同時無法與B某的母親、妹妹成功取得聯繫，認為B某可能早已遭遇不測，於是才決定報警處理。

其中一名住戶指出，「那個男生還跑到女方打工的地方，我想是因為在該處找不到女方、且女方也不接電話，一氣之下才跑來女方住處吧！」



兇嫌A某在完成手術後已住進加護病房，警方目前已取得A某手機，預計會進一步與首爾警察廳協商時程，將手機送交進行數位修復與鑑識，同時探查周遭親友，以求釐清案發真相。

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