南韓「辛拉麵之父」病逝！霸氣蝦味條靈感來自女兒　穩坐龍頭36年

▲農心集團創辦人辛春浩病逝，其生前推出的「辛拉麵」為成功推廣全球的韓食文化之一。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓農心集團創辦人辛春浩（신춘호）今（27）日上午3時38分，以92歲的高齡病逝於首爾大學醫院，其生前是全國皆知的「泡麵王」，立志推出屬於韓國人味蕾的泡麵，稱霸南韓食品業界龍頭達數十年，而推出的知名食品更多不勝數，如外銷全球100多國的辛拉麵（신라면），以及炸醬義大利麵、安城湯麵、蝦味條等，對南韓現代飲食與國民生活產生深遠影響。

辛春浩1930年生於日殖朝鮮蔚山，是事業版圖橫跨日韓兩國的「樂天集團」創辦人辛格浩（신격호，重光武雄）的弟弟，在哥哥辛格浩待在日本發展時，曾於1958年大學畢業後代為掌管樂天集團在南韓的業務，從生產零食起家，1965年在發展泡麵產業上與哥哥理念不合，遂從集團出走，成立「樂天工業」（롯대공업），1978年將公司名稱改為「農心」（농심），正式從樂天集團擺脫。

▲農心集團創辦人辛春浩。（圖／翻攝自나무위키）

辛春浩在公司草創時曾觀察日本泡麵發展與市占趨勢，因此注重產品創新與研發，強調須研發出「屬於韓國人味蕾的泡麵」，不但價格須便宜實惠、還要注重營養均衡，且調理方式愈簡單愈好，在如此背景下，於1970年延請當時知名主廚在7個月內研發出首款炸醬泡麵，並於1975年推出農心拉麵（농심라면）、1984年推出炸醬義大利麵（짜파게티）、1986年推出辛拉麵，且「哥哥先、弟弟先」等宣傳文句讓當時的韓國人耳熟能詳。

辛拉麵與炸醬義大利麵至今仍是南韓國內泡麵市場市占率排行第1、2名，光是農心集團去年泡麵銷售額就達2兆868億韓元，其中辛拉麵就賣了4400億韓元。而農心集團從1985年起，泡麵事業便穩坐南韓龍頭長達36年。

▲農心集團推出的「蝦味條」。（圖／翻攝自農心集團官網）

辛春浩同時還是首屈一指的「取名大師」，在為品牌取名時秉持著好記、通俗順口、字詞達意等原則，據說其於1971年推出的「蝦味條」（새우깡）取名靈感竟來自於當時年幼、牙牙學語的女兒，由於發音上聽起來霸氣且好記，之後陸續推出馬鈴薯條、甘薯條，並於去年10月推出生前最後一項產品「玉蜀黍條」。

其實辛春浩在病逝2天前（25日），便不再被選上社內理事，退出集團管理階層，預計會長一職將由擔任集團副會長的長子辛東原（신동원）接棒。

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