大學淫魔校醫20多年連續性侵710人　南加大賠305億和解破紀錄

▲南加大前校醫汀德爾涉嫌在任職的20多年內性侵至少710名女子。圖為他2019年7月1日出庭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國南加州大學（USC）先前爆發婦科校醫汀道爾（George Tyndall）連續性侵與性騷擾女學生事件，犯罪時間長達20多年，校方卻加以隱瞞，遭710名受害女子提集體訴訟求償。律師25日表示，已經與南加大校方達成協議，校方將賠償受害者約10.67億美元（約305億元新台幣），創歷史紀錄。

根據CNN報導，南加大校方表示，這筆賠償金包括25日達成和解協議的8.52億美元，以及先前另案聯邦集體訴訟的2.15億美元賠償金，還有「其他和解案」等。這起性侵與性騷擾訴訟案共涉及710名婦女，南加大校方坦承和解協議「公平合理」，已由大學董事會批准通過。

代表被害者的律師表示，這是美國教育史上最大金額一次的性侵害賠償，同時也是大學針對人身傷害部分所做出的最大一筆賠償金。

目前，汀道爾共面臨29項刑事指控，其中包括18項性侵罪、11項加重性侵罪，且這些犯罪行為最多可追溯至20年以前，但汀道爾仍堅持不認罪，目前全案仍在審理階段。

南加大校長佛爾特（Carol Folt）發表聲明說，「我對南加大這些寶貴成員所遭遇的痛苦深感抱歉。我們感謝所有挺身而出的人所付出的勇氣，並希望藉由這次的和解方案，能夠給予那些遭到喬治•汀道爾傷害的女性一些安慰。」

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