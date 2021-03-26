男偷女大生按摩棒！半年後…「變2支」　他爽獻計：來當砲友

圖文／鏡週刊

新加坡國立大學27歲校友蔡長榮（音譯），透過IG追蹤同校一名22歲女大生（簡稱A女），但只是隔著螢幕欣賞美照，無法令他滿足，蔡男於是潛入A女宿舍，偷走她的震動按摩棒。半年後，蔡男再度溜進宿舍，發現A女又入手2件成人玩具，色心大起的他，竟利用社交軟體接近A女，並抓住把柄要脅成為砲友。

根據新加坡媒體《Mothership.SG》報導，蔡長榮在學生時期，就透過IG長期關注A女，並深深為她著迷。蔡男畢業1年左右，透過A女的IG發文得知，她計畫在2019年1月出國，無法壓抑慾火的蔡男，於是決定獨闖香閨一探究竟。

身為校友的蔡長榮，對於校園地形再熟悉不過，他先是尾隨一名在校生進入宿舍，並掌握學生在房門貼姓名條的習慣，成功進到A女房間。蔡男恣意翻看A女的私人物品、貼身衣物，並在抽屜內，發現一支新幣40元（約新台幣860元）的震動按摩棒，這讓蔡男色心大起，決定將按摩棒帶回家。

然而一段時間後，蔡男決定物歸原主，趁著A女7月18日外出工作，二度潛入宿舍。時隔半年，他再度翻看私人物品，發現A女添購了2件成人玩具，蔡男雖見獵心喜，不過這回他並未順手牽羊，而是歸還後原先偷走的按摩棒後，就悄悄離開。

4天後，蔡男在Telegram化名為「Bobby」私訊A女，蔡男表示，知道對方骯髒的小祕密，協議2人成為砲友。A女聞訊後驚嚇萬分，向校方求助調閱監視器，這才發現蔡男潛入自己房間，立即報警處理。

法院將在5月對該案進行判決，蔡男恐因擅闖宿舍，遭監禁至多3個月或罰款新幣1,500元（約新台幣3萬元）；另外可能因傳送侮辱性文字，遭監禁至多6個月或罰款新幣5,000元（約新台幣10萬元）。



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