長賜輪擱淺前航跡曝光　竟在紅海上「畫大雕」驚呆外媒

▲長賜輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

長榮海運旗下「長賜輪」（Ever Given）貨櫃船近日在蘇伊士運河擱淺，導致水道完全被堵，雙向通航停擺多日。然而，根據海事追蹤服務公司VesselFinder的航跡紀錄圖，長賜輪在進入運河之前曾在紅海海域繞圈航行，且航跡看起來就像是男性生殖器官，引發外媒議論。

根據《紐約郵報》報導，VesselFinder的發言人表示，有關長賜輪擱淺前的航跡紀錄是真實的，「完全沒有任何作假或變造數據的空間。」關注長賜輪擱淺事件的虛假訊息研究員史考特-拉爾頓（John Scott-Railton）也在推特上分享圖片，並評語說，「天真，但運氣真的差」。

長賜輪原本預計從中國開往荷蘭，航經蘇伊士運河時不慎擱淺，導致運河航道完全受阻。長賜輪是長榮以「論時傭船」方式向日本船東正榮汽船承租的巨型貨櫃輪，船上25名印度籍船員也均為日方派遣與管理。正榮汽船表示，長賜輪因惡劣天候擱淺，目前正與運河管理當局和船舶管理公司BSM合作嘗試脫淺，對於船隻堵塞運河感到相當抱歉。

正榮汽船表示，目前已經出動10艘拖船，但仍無法解決船隻擱淺問題，預計將再調度2艘大型船隻前往協助，目標是在27日晚間讓長賜輪脫淺。據悉，長賜輪船身長度達400公尺，若豎立起來和紐約帝國大廈相當，而船身寬度則有59公尺。

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