追撞前「有人按緊急煞車」！後方列車直接撞上…埃及火車事故32死

▲埃及南部發生嚴重火車追撞事故。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

埃及南部城市索哈傑（Sohang）附近26日發生一起火車追撞事故，埃及衛生部消息指至少造成32人死亡，傷者則增加至91人以上。埃及鐵路當局表示，事發前有「不明人士」拉下第一列火車的緊急煞車，導致後方列車猛烈追撞。

據稱，現場至少有2節車廂在事故發生後翻覆，許多乘客受困其中，救難人員和熱心民眾則不斷將傷者抬出車廂外。該列火車原定從開羅以南365公里的尼羅河畔城鎮塔赫塔（Tahta），駛往地中海沿岸大城亞歷山卓。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已經下令全力救助傷者，並且誓言要對任何肇事者和所有應當負起責任的人給予懲罰。塞西表示，「因為任何人的疏忽大意、瀆職或其他類似原因而釀成這起事故，都必須受到嚴懲。」

埃及擁有非洲歷史最悠久的鐵道運輸系統，但也因為事故頻傳而惡名昭彰，數十年來有數百人死於火車脫軌意外。其中最慘重的一起事故發生在2002年，一列奔馳中的客運列車在開羅附近突然發生大火，導致373人死亡。

2020年3月也曾發生兩列火車在開羅相撞事故，造成至少13人受傷。另外，2019年2月還有一列火車在開羅一處車站脫軌並起火，導致20多人死亡。

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