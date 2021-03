記者王致凱/綜合報導

埃及政府證實,26日在南部城市索哈傑(Sohang)以北發生一起火車碰撞事故,導致至少32人死亡,另有60多人受傷。埃及衛生部表示,目前已經派出至少36輛救護車到場,正陸續將傷者送醫救治。

一名安全消息人士透露,兩列火車撞擊時的速度並不快,但仍導致至少2節車廂受破壞,另有車廂翻覆。

►經典雪肌精,特價799

Horrendous train crash in #Egypt - 32 dead and 66 injured in Sohag. These train collisions/ disasters are all too common in Egypt . pic.twitter.com/gkfuo693qg