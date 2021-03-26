美墨邊境拘留上萬兒童難民　超500名兒童感染新冠

▲美、墨邊境的收容設施條件簡陋，大量的難民擠在用塑膠布隔開的狹小空間裡。)圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，在美、墨邊境用作安置無人陪伴兒童非法兀移民的收容設施，目前已人滿為患，裡面的兒童生活條件堪憂，而新冠肺炎疫情更讓這些兒童的處境雪上加霜。

據美國政府官員25日表示，目前在美、墨邊境的相關設施中，已經出現逾500名兒童新冠病毒檢測呈陽性。 美國難民安置機構一名發言人表示，目前在邊境相關設施中，有528名兒童移民因為新冠病毒檢測呈陽性而被隔離，數量約佔全部被拘留兒童人數的4.4%。

該機構表示，自2020年3月以來，已有3715名兒童非法移民確診感染新冠病毒。 在此之前，美國「福斯新聞網」曾報導，美、墨邊境的收容設施條件簡陋，大量的難民擠在用塑膠布隔開的狹小空間裡，有些收容設施甚至沒有乾淨的自來水，只能使用未經處理的地下水，這對防疫構成了挑戰，成為一場人道主義危機。但美國政府一直拒絕將美、墨邊境的情況稱為「危機」。

有報導指出，美國移民政策已從「零容忍」變成目前的「零透明度」。 有媒體工作者批評說，當今美國政府曾承諾要在移民問題上更人道、也更透明，但依目前情形來看，美國政府已經違背當初的承諾。