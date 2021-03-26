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泰國狂訂1000萬劑疫苗　開放已接種遊客免隔離玩普吉島

▲▼泰國普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭家榮／綜合報導

泰國政府今（26）日宣布，同意已接種疫苗的外國旅客，不需隔離就能到當地最大的度假島嶼旅遊，同時也將再訂購500萬劑的AZ疫苗，預期在年底前達成為全國一半人口施打疫苗的目標。

根據《路透》報導，泰國新冠肺炎對策部門26日宣布解禁境內最大度假島嶼普吉島的旅遊許可，該島自7月起歡迎已接種疫苗的旅客前往，並且無須進行隔離，因為島上已有百分之70的居民都已施打疫苗。

新冠肺炎疫情肆虐全球，也重創依賴觀光旅遊業的泰國，導致去年的入境人數大幅減少，因此泰國積極增購疫苗，並計畫推行疫苗護照，讓外國遊客可以入境。報導指出，政府已增購500萬劑AZ疫苗，以及500萬劑中國科興疫苗（Sinovac），預計疫苗總訂購量達到7300萬劑。

▲普吉島機場 。（圖／路透）

▲普吉島機場 。（圖／路透）

目前為止，泰國嚴格的入境規定對旅遊業造成重傷害，但已將染疫人數控制在2萬8577人，死亡人數92人。衛生部官員旺拉吉特（Kiaattiphum Wongraijit）表示，如果能夠讓國內百分之50到60的人口接種疫苗，就可以安全敞開國門，復甦旅遊業與推動經濟發展。

官方資料預估，今年將可以迎接300萬人次的外國遊客，對比在2019年疫情爆發前的數據將近4000萬。泰國旅遊局局長蘇帕松（Yuthasak Supasorn）在記者會上宣布，下個月起，已完全接種疫苗的旅客前往普吉島、芭達雅、蘇美島、清邁、攀牙和喀比，檢疫隔離時間將減半為7天。

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