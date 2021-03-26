百隻烏龜變「黃色小鴨」！日本寺廟遭竊　一通神秘電話尋回

▲日本金戒光明寺裡的烏龜和黃色小鴨玩偶。（圖／翻攝自推特／kurodani1175）

記者郭家榮／綜合報導

日本京都市的「金戒光明寺」裡日前在寺內擺放了50隻烏龜玩偶，讓參拜的遊客覺得可愛與療癒，不過卻在一個月內連續失竊2次，讓寺院人員相當頭痛。熱心的參拜者不希望失去這樣療癒的地方，因此捐贈了許多「黃色小鴨」來代替，讓寺廟的水盆呈現有趣的景象。

綜合日媒報導，位在京都的金戒光明寺去年12月起，在寺院的水盆周圍放置了大約50隻烏龜玩偶做裝飾，由於玩偶可愛，加上能夠帶給人們療癒的心情，因此受到參拜遊客的好評。不過在今年2月7日，有遊客通報廟方，原本放在寺內的烏龜玩偶全都不見了。廟方表示，可能是某些遊客誤以為可隨意拿取，如果再放一次，應該不會再被拿走了。

幾天後，又有捐贈者送了約50隻烏龜玩偶供寺院擺飾。沒想到過了2周，廟方又發現所有玩偶都失蹤了，才相信是有人刻意拿走的，也對偷竊者的惡劣行為感到無奈且失望，並在推特上公布這項消息。有民眾在網路上看到訊息，當天下午就帶著大量的「黃色小鴨」玩偶送給廟方，希望能夠繼續帶給遊客歡樂。

事件發生後幾天，廟方突然接到一通匿名電話，表示要歸還烏龜和黃色小鴨玩偶，就放在地藏菩薩雕像的腳邊。工作人員趕緊在院內尋找，果真在某個雕像旁發現一個水桶，裡面裝著之前消失的烏龜玩偶。

廟方感激地在推特上宣布已尋回，並表示，雖然一開始是令人失望的事件，但在過程中感受到民眾的善心，甚至收到許多捐贈品，這些都是始料未及的，也許是玩偶建立了人與人之間的羈絆，讓大家不只是為了個人利益，而會為大眾著想。

金戒光明寺是日本淨土宗七大本山之一，山號「紫雲山」，寺內種有許多櫻花、楓葉和銀杏，故也是個適合賞櫻賞楓的地點。該寺也有許多歷史故事，其中最知名的是曾為幕末時期，會津藩的陣地，也是「新選組」的誕生地，因此寺內也建了當時會津藩殉難者的墓地和紀念碑。