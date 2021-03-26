她緊身衣包巨乳做飯！全片聚焦搖晃咪咪　不露臉「觀看數飆80萬」

▲庫瑪烹飪的女主角因身材曼妙而知名度大增。（圖／翻攝自YouTube／くまクッキング）

記者葉睿涵／綜合報導

日本YouTube頻道庫瑪烹飪（まクッキング）雖然主打烹飪生活路線，但示範教學的「波霸」女主角不僅穿著性感的緊身衣、經常在鏡頭前以爆乳形象示人，還有許多「邪惡視角」，讓這個才創立3個月的頻道就吸引了23.3萬人追蹤訂閱，其中一段短短2分38秒的丼飯教學影片更獲得近80萬次觀看，知名度可謂是迅速飆升。

據悉，影片中的女生是一名普通上班族，而這個頻道也不過是她用來紀錄生活的地方，因此頻道內的影片大多為她的料理教學和穿搭影片，有趣的是，女子的烹飪教學影片都只有輕快的音樂，搭配字幕說明料理步驟，自己卻從不說話，也不在鏡頭前露臉，更增添了一股神秘感。

▲▼庫瑪烹飪的女主角儘管未曾露臉，但傲人的身材也讓她獲得高人氣。（圖／翻攝自YouTube／くまクッキング）

儘管女子在影片中的穿著並不屬於性感裸露的一掛，但因為鏡頭的角度經常擺在她一雙巨乳正前方，而且被包裹在緊身衣內、被網友稱為「快炸開的大咪咪」，也經常隨著她的動作而上下晃動或是被擠壓，讓人在欣賞她的廚藝之餘，眼睛也能「大吃冰淇淋」。

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