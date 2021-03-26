殺蟲劑噴2下！廚房秒湧「蟑螂海」起飛亂竄　淹沒地板驚悚片曝光

▲印尼一名網友在廚房隨便噴兩下殺蟲劑，竟瞬間湧出「蟑螂海」。（圖／翻攝TikTok@urdhaaaaa）

記者吳美依／綜合報導

印尼網友維托（Vito Urdha Prihantoko）在家中廚房使用殺蟲劑，他只是對著空中隨意噴兩下，竟立刻湧出「蟑螂海」，上百隻「小強」源源不絕地傾巢而出，有一些甚至拍動翅膀，起飛逃命，潔白地板磁磚上頓時布滿密密麻麻的「黑點」，畫面讓人看了忍不住頭皮發麻。

影片中，廚房裡簡直可說是「屍橫遍野」，大大小小的蟑螂全都「翻肚」倒在地板上，有些因為藥物毒性死亡，有些遭拖鞋狠打，有些已被人類用腳踩踏，旁邊還有幾隻拚命逃竄。

維托表示，他噴完殺蟲劑後，立刻轉身回到客廳看電視，不久後聽見家人尖叫，才親眼目睹可怕景象，忍不住懷疑廚房每個縫隙是否都藏著蟑螂窩，「我一開始只是隨便噴兩下，看到那麼多蟑螂，簡直嚇壞了，只能硬著頭皮拿拖鞋來打」。

維托不得已，只好向爸爸求援，父子倆花費大約1小時才把蟑螂遺體清掃乾淨。他將影片分享至TikTok，至今已經吸引450萬次觀看與43萬人按讚。

許多網友都被嚇傻，直呼實在太可怕。另外一些人開玩笑說，「你怎麼能對媽媽平時養的蟑螂這麼做呢？」、「這是殺蟲劑廣告嗎？」但也有人質疑，「幾百隻小強，平常都不會出來嗎？你們沒看到也不知道？」

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事



聽Podcast掌握國際局勢

►肌膚亮白必備！高絲藥用雪肌精超優惠