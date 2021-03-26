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拜登稱「任內不讓中超越美」　華春瑩：中國目標是超越自我

▲▼美國總統拜登在白宮召開就任2個多月後首場記者會。（圖／路透社）

▲美國總統拜登在白宮召開就任2個多月後首場記者會。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國總統拜登26日召開上任後首場記者會，要求中國必須遵守國際規範、公平競爭，「任內絕對不會讓中國超越美國」。對此，中國外交部發言人華春瑩隨即回應，希望在按照不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則處理中美關係，「中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國。」

拜登在記者會中提及美中關係直言，中國的總體目標在成為世界的領導者、最富裕與最強大的國家，「但這不會發生，因為美國將繼續成長與壯大。」

綜合陸媒報導，華春瑩在例行記者會中表示，對於中國來說，發展中美關係的態度是明確和一貫的，中國的對美政策也保持著高度的穩定性和連續性，希望美方同中方相向而行，按照不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則處理中美關係。

不過，針對美方的要求，華春瑩直言，不存在美方「要求」中方遵守國際規則的問題，「世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則。她也直言，在遵守國際規則上，「中國是模範生、優等生，而美國恐怕是差等生，我想這是公認的。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩直言，「中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國。」（圖／CFP）

針對民主和集權的問題，華春瑩說，不同的政治制度好還是不好，關鍵在於是否符合本國的國情，能否帶來政治穩定、社會進步、民生改善，能否獲得人民的擁護和支持，能否為人類進步事業作出貢獻。她也直言，不管一個國家如何誇耀自己的民主價值，如果它坐視50多萬人死於疫情而無所作為，一年超過4萬人死於槍擊而無所作為，隨便捏造一個證據就可以對別的主權國家大打出手，造成幾十萬無辜平民的傷亡，無數人家破人亡而無動於衷的話，「它恐怕沒有資格自詡為民主人權的燈塔。」

提到美中之間的競爭，華春瑩也說，作為世界前兩大經濟體，中美之間在利益交融中出現競爭並不奇怪，「關鍵是要在公平、公正的基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是你死我活、零和博弈。」

最後她也重申，「中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國。」

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