無印良品挺新疆棉　日投資人不買帳…喊殺！市值瞬間蒸發229億

▲北京無印良品店面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國掀起「新疆棉」之亂，包含H&M、Nike、Adidas等國際大廠表態拒用新疆生產的棉花，而中國網友則揚言抵制，發起拒買運動。而反其道而行的日本無印良品，則是繼續販售新疆棉產品，但卻惹來日本投資人不滿，導致母公司「良品計劃株式會社」股價大跌，跌幅甚至逼近7.56％，市值在一天內蒸發229億日圓（約新台幣60億元）。

根據日本《彭博》、《日經新聞》報導，無印良品母公司「良品計劃株式會社」（Ryohin Keikaku Co.）26日股價重挫，股價一度跌至2494日圓，跌幅逼近7.56％，收盤跌幅雖縮小至3.25％，但仍讓該公司的市值在短短一天內蒸發229億日圓。

無印良品在各大國際品牌拒用新疆棉的情況下，無印良品中國總部25日緊急回應說，公司沒有抵制，並強調「有在使用新疆棉」，另外無論是中國，還是印度、土耳其，公司從世界各地採購優質棉花。

▲大陸無印良品官網上仍販售大量新疆棉產品。（圖／翻攝大陸無印良品官網）

良品計劃表示，該公司有在持續關注新疆維吾爾族自治區強制勞動、歧視等相關報告，並且對此深感憂慮。不過，旗下販售產品在生產過程中都有按照行動規範。

至於採用新疆棉製造產品，良品計畫則在書面回應中表示，「如果查明製造委託方工廠，有參與強制勞動等嚴重人權侵害問題，在良品計畫行使影響力也無法期待有所改善的情況下，會考慮停止生意往來。」

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師凱瑟琳（Catherine Lim）指出，當良品計畫表態對「相關問題」感到擔憂的那一刻起，就有可能陷入與H&M同樣的處境，成為中國網友的抵制對象。

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