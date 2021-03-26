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「長賜號」卡住蘇伊士運河 俄推「北方海道」替代航道

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖走2萬立方米的泥沙。(圖／路透社）

國際中心／綜合報導

台灣長榮海運公司旗下的超大型貨櫃船「長賜號」(Ever Given)周二(23日)在埃及蘇伊士運河擱淺，即使在潮漲及多艘拖船加上挖沙船協助下，至今仍未脫困。

蘇伊士運河管理局(SCA)周四表示，需挖走多達2萬立方米的泥沙來解救「長賜號」。俄羅斯則趁機推動北方海路(Northern Sea Route)，作為蘇伊士運河的替代航道。

SCA表示，他們需要挖走1.5萬至2萬立方米的泥沙，以到達12至16公尺的深度，讓「長賜號」得以浮起。這些泥沙相當於奧運標準泳池的8倍容積。

當局已調派專用的挖沙船到現場協助，每小時可額外移走2,000立方米泥沙，當局並討論了其他移動「長賜號」的方法。有專家指出，讓「長賜號」再度浮起在技術上非常複雜，可能要花上數天時間。「長賜號」至今仍堵住蘇伊士運河的交通，目前已增至逾200艘船隻大排長龍。

「俄羅斯原子集團公司」(Rosatom)周四半開玩笑的提出3個理由，呼籲各國把北方海路視為蘇伊士運河以外的可行選項。因為北方海路可提供更多空間，就算受困，俄方也會派破冰船救援，不會像在蘇伊士運河那樣被卡住好幾天。

俄羅斯總統普丁一直主張：海上貨運可沿俄羅斯的西伯利亞海岸航行，不必經過蘇伊士運河。

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