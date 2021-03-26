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脫困前得先挖8座泳池淤沙！長賜號「塞住」運河...160艘船都在等

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

▲長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

長榮海運的貨輪「長賜號」（Ever Given）從當地時間23日上午起，便因42節強風與沙塵暴吹拂而偏離航道，至今依舊堵在蘇伊士運河內動彈不得，嚴重影響全球石油、疫苗、能源、製造業產品與食品等運輸時程。如今當局表示，若要幫助長賜號脫困，恐怕得先挖除1萬5千至2萬立方公尺的淤砂，相當於8座奧運規模泳池。

根據美媒《CNN》報導，長賜號長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，其貨輪體積規模相當於一座紐約帝國大廈，受到連日來強風吹襲與沙塵暴影響，嚴重造成能見度低與航行上的不便，目前當局已出動9艘拖船、2艘挖泥船、4輛怪手進行搶救工作。

▲▼長榮貨輪擱淺（圖／陳昱璇製）

蘇伊士運河管理局（SCA）於25日在聲明中表示，「為求挖出1萬5千至2萬立方公尺淤砂、使其深度能恢復至12至16公尺，讓貨輪重新浮動，已派出挖泥船開挖，而其他具專門性的挖泥船也安裝於貨輪上，並於近期內展開清淤工作。」

當局人員說明，目前他們已討論透過疏浚周圍水域來移動這艘長達400米的貨輪；不過有資深領航員透露，若想要在短期內重新讓貨輪浮動，在技術上來說可謂是相當複雜，不排除得耗時幾天的時間。

報導指出，目前至少有160多艘載運重要燃料與貨物的船隻正等待通過蘇伊士運河，而該條運河占全球總貿易量達12%，美日貨運量達100億美元，一些船隻正考慮從非洲南端的好望角繞道，不過須得多航行3800英里，等於是在原本計畫上多出12天的航行時間，對全球供應鏈恐怕造成巨大傷害。

長榮表示，船東已派遣來自荷蘭的Smit Salvage、日本的Nippon Salvage兩支海上專業救助團隊登輪協助脫困。

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►搶救「長賜號」進度緩慢　逾150艘船被迫等等等等！

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