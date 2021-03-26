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狠母棄養6歲女童！她同住19隻貓　「餓了吃飼料」只會喵喵叫

▲▼公寓,髒亂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲6歲女童黛西和19隻貓生活在髒亂的公寓 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

子女本應是父母的心頭肉，不過俄羅斯莫斯科6歲女童黛西（Datse），被34歲的母親阿普莉卡（Alprika）棄養，將她獨自放在凌亂不堪的公寓中，跟19隻貓相處在一起，被發現時全身赤裸，不會說話只會「喵喵叫」，只會四肢趴地走路，讓人看得相當心疼。

據《太陽報》報導，警方在莫斯科以北的塔爾多姆一處公寓發現黛西，內部環境昏暗、髒亂不堪，還堆了滿地的垃圾，周圍還有19隻貓，卻不見任何兒童用品和食物。黛西被發現時全身赤裸、身型相當瘦弱，已經6歲的她看起來卻只有3歲。讓警方驚訝的是，黛西只吃貓食，不會說人話一直喵喵叫，甚至四肢跪地在路上爬行。

▲▼ 虐童,女童,女孩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女童從小吃貓食，不會說人話也不會走路 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

警方調查後發現，阿普莉卡不只黛西一名女兒，還有另一名12歲的米沙娜（Myshana），同樣也被母親虐待，甚至已經不記得有沒有上過學。目前米沙娜和達黛西都被送到醫院接受治療和檢查，未來也將交由養護中心照顧。

目前警方已將阿普莉卡逮捕，將她依遺棄孩童罪送辦。同時警方也注意到另一名可疑男子亞歷山大（Alexander），阿普莉卡供稱這些日子都和亞歷山大在一起，他已經在她的家住了4、5天。

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