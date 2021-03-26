菅義偉4月訪美！將邀拜登出席東京奧運　台海和平安定成重要議題

▲日本首相菅義偉將在４月訪美，並與美國總統拜登會談。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京26日綜合外電報導

日本首相菅義偉今天在參議院預算委員會答詢時表示，他4月出訪美國與美國總統拜登會談時，將邀請拜登出席東京奧運。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，菅義偉被問及東京奧運是否會邀請拜登與會時回應，2月舉行七大工業國集團（G7）視訊高峰會議時，「各國領袖對於要成功舉辦東奧有所共識，當然會這麼做（邀請拜登）」。

由於全世界武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，菅義偉也說，將透過國際會議或與各國元首會談的機會，再次傳達日本舉辦安心與安全奧運的決心。

▲菅義偉的訪美行程，將會把焦點放在台海和平上。（圖／達志影像／美聯社）

菅義偉4月訪拜登 美日擬重申台海和平安定重要性

日本首相菅義偉預定4月上旬訪問美國，與美國總統拜登進行首次會談。美日雙方擬在會談後發表共同文件，目前正考量內容將提及台海和平安定的重要性。

讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，美日兩國將在菅義偉與拜登會談後發表共同文件，作為會談成果。

共同文件的內容，在安全保障的部分，將基於本月16日在東京舉行的美日外交和國防首長2+2會談（日美安全保障協議委員會）共識進行彙整。

包括考量中國的行為，如海警船多次進入釣魚台海域，以及對抗中國漸趨明顯的霸權主義，共同文件擬將明記釣魚台列嶼也適用規定美國對日本防衛義務的美日安全保障條約第5條、加強合作實現自由開放的印太地區、敦促北韓完全非核化、解決日本人遭綁架問題等。

鑒於近期台灣周邊緊張情勢升高，美日兩國目前也正考量將確認「台灣海峽和平與安定」的重要性。

此外，也考量將納入合作構築戰略物資稀土與醫藥品等供應鏈，以達到不依賴特定國家的安保目標等。

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