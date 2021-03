長賜號「依靠潮汐」最快31日脫淺！　若卸除貨櫃…運河恐停擺兩周

▲長榮長賜號(Ever Given)擱淺在蘇伊士運河。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

長榮貨櫃船長賜號(Ever Given)在蘇伊士運河擱淺,根據最新消息指出,長賜號至少要到下周三(31日)才有可能脫困,屆時有可能透過潮汐讓貨輪浮起,藉此脫淺。但若是必須先將貨櫃卸下,或是運河本身需要進行大規模維修,那麼整條蘇伊士運河的停擺時間恐長達兩個星期。

根據《彭博》報導,消息人士透露,要將這艘22萬噸重的大型貨櫃輪脫淺,大概需要一周的時間,也就是蘇伊士運河最快得等到31日才有機會恢復通行。截至目前都是依靠小型拖船和挖土機來清理航道,但至今未能成功;截至目前等待通行的遠洋貨輪已經從24日的186艘,上升至接近240艘。

The Suez Canal Authority hasn’t gotten the ship unstuck yet but they did make this great sizzle reel of them not getting the ship unstuck set to what sounds like a royalty-free version of the Tenet soundtrack https://t.co/WEf27ekums pic.twitter.com/ZRTeO3m7yU