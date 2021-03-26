小小怪手成全球希望！孤獨挖土機終於讓長賜號「船頭露出一小角」

▲在小小怪手努力的挖掘下，「長賜號」終於露出船頭小小一角了。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）從23日在蘇伊士運河擱淺後，至今仍未脫困，導致160艘貨輪大塞船，蘇伊士運河管理局（SCA）加派8艘拖船，試圖拖回原航道但都失敗，現在靠著一台小小挖土機的努力挖掘，終於露出船頭小小的一角。

根據加拿大環球新聞（Global News）報導，長賜號長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，其貨輪體積規模相當於一座紐約帝國大廈，受到連日來強風吹襲與沙塵暴影響，嚴重造成能見度低與航行上的不便，目前當局已出動9艘拖船、2艘挖泥船、4輛怪手進行搶救工作。

Folks, I'm not feeling optimistic about the Suez situation. pic.twitter.com/lOEDMwMMpm — Josh Marshall (@joshtpm) March 25, 2021

▲怪手已挖出長賜號的部分船頭。

運河當局正在透過拖行、疏濬方式移動長賜號，雖然專家預估航道可能需要數天甚至數周才能通行，但根據最新畫面，這台紅遍全球的「最孤獨挖土機」清淤近3天終於有所進展，貨輪部分船頭已經露出，這十分渺小的怪手，已成了全球希望所寄。

蘇伊士運河當局指出，目前最重要的，就是徹底挖出船頭的泥沙。不過，要達到足以讓船體吃水的深度，預計起碼要挖出約12.8公尺深的泥沙，才能進行下一步行動。

這趟救援長賜號的大工程讓SCA、專家皆傷透腦筋，預言這罕見的狀況可能對全球貿易造成巨大影響，除了新冠疫情衝擊世界經濟增長速度，把燃料、商品、食物等貨物運送至市場如今都可能面臨災難性延誤。

▲長賜號「塞住」運河...160艘船都在等，脫困前得先挖出8座泳池淤沙。（圖／達志影像／美聯社）

美國坎貝爾大學海運專家梅克利雅諾（Sal Mercogliano）指出，雖然卸載貨櫃能夠有效減輕重量，但此舉既困難又耗時，可能導致船體失去平衡，甚至因為「重量分配不均」而斷成兩半。

長榮表示，船東已派遣來自荷蘭的Smit Salvage、日本的Nippon Salvage兩支海上專業救助團隊登輪協助脫困。

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