小小怪手成全球希望！孤獨挖土機終於讓長賜號「船頭露出一小角」

▲在小小怪手努力的挖掘下,「長賜號」終於露出船頭小小一角了。(圖/路透社)

實習記者閔文昱/綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號(Ever Given)從23日在蘇伊士運河擱淺後,至今仍未脫困,導致160艘貨輪大塞船,蘇伊士運河管理局(SCA)加派8艘拖船,試圖拖回原航道但都失敗,現在靠著一台小小挖土機的努力挖掘,終於露出船頭小小的一角。

根據加拿大環球新聞(Global News)報導,長賜號長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸,其貨輪體積規模相當於一座紐約帝國大廈,受到連日來強風吹襲與沙塵暴影響,嚴重造成能見度低與航行上的不便,目前當局已出動9艘拖船、2艘挖泥船、4輛怪手進行搶救工作。

