　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小小怪手成全球希望！孤獨挖土機終於讓長賜號「船頭露出一小角」

▲▼ 0

▲在小小怪手努力的挖掘下，「長賜號」終於露出船頭小小一角了。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）從23日在蘇伊士運河擱淺後，至今仍未脫困，導致160艘貨輪大塞船，蘇伊士運河管理局（SCA）加派8艘拖船，試圖拖回原航道但都失敗，現在靠著一台小小挖土機的努力挖掘，終於露出船頭小小的一角。

根據加拿大環球新聞（Global News）報導，長賜號長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，其貨輪體積規模相當於一座紐約帝國大廈，受到連日來強風吹襲與沙塵暴影響，嚴重造成能見度低與航行上的不便，目前當局已出動9艘拖船、2艘挖泥船、4輛怪手進行搶救工作。

▲怪手已挖出長賜號的部分船頭。

運河當局正在透過拖行、疏濬方式移動長賜號，雖然專家預估航道可能需要數天甚至數周才能通行，但根據最新畫面，這台紅遍全球的「最孤獨挖土機」清淤近3天終於有所進展，貨輪部分船頭已經露出，這十分渺小的怪手，已成了全球希望所寄。

蘇伊士運河當局指出，目前最重要的，就是徹底挖出船頭的泥沙。不過，要達到足以讓船體吃水的深度，預計起碼要挖出約12.8公尺深的泥沙，才能進行下一步行動。

這趟救援長賜號的大工程讓SCA、專家皆傷透腦筋，預言這罕見的狀況可能對全球貿易造成巨大影響，除了新冠疫情衝擊世界經濟增長速度，把燃料、商品、食物等貨物運送至市場如今都可能面臨災難性延誤。

▲▼長榮貨櫃輪船「長賜號」（Ever Given）的球狀船首疑似刺進蘇伊士運河河岸。（圖／達志影像／美聯社）

▲長賜號「塞住」運河...160艘船都在等，脫困前得先挖出8座泳池淤沙。（圖／達志影像／美聯社）

美國坎貝爾大學海運專家梅克利雅諾（Sal Mercogliano）指出，雖然卸載貨櫃能夠有效減輕重量，但此舉既困難又耗時，可能導致船體失去平衡，甚至因為「重量分配不均」而斷成兩半。

長榮表示，船東已派遣來自荷蘭的Smit Salvage、日本的Nippon Salvage兩支海上專業救助團隊登輪協助脫困。

▼相關救援影片。

ET快訊
永和騎士一年「被轎車門擊落」73次　警發現暗黑真相
罕見畫面曝！桃園棒球場起大霧　獅猿戰暫停
快訊／男自駕翻車　爆頭噴血當場死亡
無印良品挺新疆棉　市值瞬間蒸發229億
藝人挺新疆棉急切割！　「賠天價違約金」圈內人揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本船東目標「27日晚間讓船脫淺」　長榮貨輪卡蘇伊士運河

美墨邊境拘留上萬兒童難民　超500名兒童感染新冠

泰國狂訂1000萬劑疫苗　開放已接種遊客免隔離玩普吉島

慧眼看天下／布林肯輸了？ 連前國務卿都看不下去

日本報告：每4名女性就有1人曾被配偶家暴

狠母棄養6歲女童！她同住19隻貓　「餓了吃飼料」只會喵喵叫

拜登稱「任內不讓中超越美」　華春瑩：中國目標是超越自我

小小怪手成全球希望！孤獨挖土機終於讓長賜號「船頭露出一小角」

她緊身衣包巨乳做飯！全片聚焦搖晃咪咪　不露臉「觀看數飆80萬」

大馬偵破孤狼式恐攻陰謀　嫌犯意圖刺殺前首相馬哈迪

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

家裡出現一口井！竟是「防空洞」 藏2張床...女屋主：80年前就在了

日本船東目標「27日晚間讓船脫淺」　長榮貨輪卡蘇伊士運河

美墨邊境拘留上萬兒童難民　超500名兒童感染新冠

泰國狂訂1000萬劑疫苗　開放已接種遊客免隔離玩普吉島

慧眼看天下／布林肯輸了？ 連前國務卿都看不下去

日本報告：每4名女性就有1人曾被配偶家暴

狠母棄養6歲女童！她同住19隻貓　「餓了吃飼料」只會喵喵叫

拜登稱「任內不讓中超越美」　華春瑩：中國目標是超越自我

小小怪手成全球希望！孤獨挖土機終於讓長賜號「船頭露出一小角」

她緊身衣包巨乳做飯！全片聚焦搖晃咪咪　不露臉「觀看數飆80萬」

大馬偵破孤狼式恐攻陰謀　嫌犯意圖刺殺前首相馬哈迪

味全隔22年主場首戰！柯文哲開球帶頭破世界紀錄　吸引7566球迷

台南永康復華夜市 外帶自備餐杯具「環保減塑」享優惠

中職二軍／前阪神呂彥青2.1局無責失　吉力吉撈開轟無用味全敗

日網友煎「超巨荷包蛋」...蛋黃卻不到1／10　網驚：其他在哪

獅猿戰起大霧保留比賽　補賽日期聯盟另行公布

日本船東目標「27日晚間讓船脫淺」　長榮貨輪卡蘇伊士運河

大專女壘／暨大三轟炸樹德預賽全勝　全員上場整備冠軍戰

中國擋澳洲葡萄酒進口！課5年「反傾銷稅」218%

影／楊丞琳「臉色發黑」詭異喃喃自語　敏感體質遇飄「全身發麻」

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

中國最快6年內攻台？共軍首度回應

小三遭扒光狂揍　圍觀男見她「上空」竟衝上前包圍

長榮擱淺最新衛星照！　專家透露「最快解放時間」

比基尼不小心鬆開　女被男友打死

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

最新畫面曝光！長榮貨輪船頭露出

孤獨挖土機終於讓長賜號船頭露出「一小角」

長榮貨輪卡住原油木漿　恐再掀衛生紙之亂

「最孤獨怪手」爆紅！全網狂刷迷因

長賜輪讓運河大塞車　專家：晚了1年！

海軍上尉帶越南妹開房3P　遭拒怒縱火

拜登上任後首次　台美簽合作備忘錄強化海巡合作

更多熱門

相關新聞

俄護衛艦堅強號現身蘇伊士運河　網：想幹嘛

俄護衛艦堅強號現身蘇伊士運河　網：想幹嘛

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日於蘇伊士運河擱淺，不只造成全球貨運運輸大亂，還有網友從船隻追蹤網站上發現，俄羅斯海軍的飛彈護衛艦「堅強號」（Stoiky）也現身蘇伊士運河附近排隊，讓網友非常害怕的表示，「他們想幹嘛？」

海巡示範「高雄艦轉彎」　超複雜步驟曝光

海巡示範「高雄艦轉彎」　超複雜步驟曝光

取代蘇伊士 俄推北方海道航道

取代蘇伊士 俄推北方海道航道

長賜號「依靠潮汐」最快31日脫淺

長賜號「依靠潮汐」最快31日脫淺

脫困得先挖8座泳池淤沙！長賜號還在卡

脫困得先挖8座泳池淤沙！長賜號還在卡

關鍵字：

長賜號EVER GIVEN怪手挖土機

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

鳳梨被女網友嗆「台客」

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面