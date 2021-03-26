拜登預告參選2024…記者會「結巴又忘詞」惹議！還自曝超想川普　

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）25日召開上任首場記者會，除了針對中美關係、非法移民等問題進行回應外，他更表示會和副手賀錦麗搭檔，繼續在2024年競選連任。不過，拜登在記者會上一度結巴說不出話來，再度讓外界懷疑，他的健康狀況是否出現問題。

現年78歲的拜登25日舉行上任後首場記者會，而他上任時也是美國史上最高齡的總統，因此外界揣測他是否只會當一任。面對記者提問，拜登先是笑著表示，「我的前任需要這樣做。我的前任，天呀，我真想念他。」

So... @JoeBiden's press conference is going just about how you'd expect. pic.twitter.com/8V7stcpueW — The First (@TheFirstonTV) March 25, 2021

接著他又說，「我的回答是：是的，我打算競選連任，那是我的期望。」他也接著強調，在2024年同樣會選擇賀錦麗當搭檔，「她是很棒的夥伴。」

不過，在場媒體也注意到，拜登在回答阻饒議事的相關問題時，講話竟突然結巴，還直接用「不管怎樣」（anyway）結尾，甚至幾度閉上眼睛思考要說的下一句話。記者會結束前的最後一個問題，拜登似乎也沒回答完整，直接說，「但是夥伴們，我要先走了，非常感謝大家。」

前總統川普鐵粉、眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在推特痛批，「拜登結結巴巴地說不出話來，他甚至不能以合理的方式回答問題，他不配作為總統，這對每個人來說都是顯而易見的。」

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