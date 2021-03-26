「6個月至11歲兒童疫苗」要來了！輝瑞試驗開跑　結果料年底前出爐

▲輝瑞藥廠將在6個月至11歲大的孩子們身上進行兒童版的新冠疫苗試驗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國製藥廠輝瑞（Pfizer）25日透露，該公司將在6個月大至11歲的孩子們身上，進行兒童版新冠疫苗的測試，以研究疫苗對兒童的效力、耐受性與安全性，並預計將在今年下半年獲得試驗數據。

綜合《太陽報》等外媒報導，輝瑞新冠疫苗已獲美國授權，用於16歲及以上的人群，而該公司此前也已開始在12至15歲兒童中，進行疫苗相關試驗。輝瑞發言人卡斯提洛（Sharon Castillo）表示，該公司接下來將對6個月至11歲的兒童進行疫苗試驗；第一批臨床試驗志願者已在24日於杜克大學接種第一劑疫苗，她們是一對9歲的雙胞胎女孩。

We, together with @BioNTech_Group, are proud to announce the start of a global study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of our #COVID19 vaccine in healthy children. Learn More: https://t.co/Q5AJd89Ihy pic.twitter.com/7k8ElojUQv — Pfizer Inc. (@pfizer) March 25, 2021

輝瑞及其合作夥伴BioNTech將招募144名受試兒童來進行第一與第二階段的試驗，測試他們對不同劑量的疫苗會產生什麼反應，以測試疫苗對兒童的效力、耐受性與安全性。這個試驗的後期階段將擴大到4500人參與。該公司預計將在2021的下半年獲得試驗數據。本月16日，莫德納藥廠（Moderna）也進行了類似的兒童版新冠疫苗試驗。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽Podcast掌握國際局勢