把閨蜜誘上門「剖腹取嬰」爽騙錢！她揪鮮肉榨乾夫家　分屍扔水中

What a VILE human - lock her up! 由 Daily Mail 發佈於 2021年3月24日 星期三

記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞49歲婦女瑪莉魯茲（Mariluz Mosquera）為了向已故丈夫的家族騙取撫養費，竟與21歲異性友人路易斯（Luis Victoria）共謀，把懷孕好友尤拉克希斯（Yulexis Valecillos）誘騙回家，剖開子宮強奪女嬰，假裝是自己的骨肉。她犯案後躲藏至今，23日終於落網。

《每日郵報》等外媒報導，受害者是委內瑞拉移民，原本預計2020年9月17日生產。她以為好友要贈送衣服給即將出世的女兒，8日前往對方家中作客，未料一進門就遇害。路易斯拿出利器猛刺受害者，剖腹取嬰，肢解遺體後裝入塑膠袋，丟入湖中。

▲女嫌為了假裝生小孩，向夫家詐取撫養費，竟將懷孕好友的子宮剖開取嬰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



瑪莉魯茲犯案隔日抱著女嬰前往當地醫院，自稱在家生產，但此說法與身體檢查狀況不符，因此遭到院方懷疑報警。卡利（Cali）警方同年10月成功協助女嬰夏洛特（Charlotte Marquéz）和家人團圓，但直到今年2月才逮到路易斯，並尋獲尤拉克希斯的遺體。

哥倫比亞總檢察長辦公室指出，瑪莉魯茲與死者相當熟識，卻為了詐取錢財，不惜以殘忍手法殺害好友，自從去年11月以來就藏身在某處民宅，如今終於被繩之以法。2名嫌犯都被拘留，面臨綁架罪與謀殺罪指控。

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