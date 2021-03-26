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「最孤獨怪手」爆紅！各國網友狂刷迷因圖　笑瘋：全世界大排長榮

挖土機頂著世界級壓力工作！

世界特種部隊與軍武資料庫發佈於 2021年3月24日 星期三

記者吳美依／綜合報導

長榮長賜號（Ever Given）仍擱淺在蘇伊士運河，導致國際航運大亂，原油價格上漲，影響範圍擴及全球。由於貨輪和救援進度形成鮮明對比，各國網友都注意到河岸上那台「最孤獨的挖土機」，紛紛發揮創意，製作迷因（meme）揶揄。許多台灣民眾也加入此行列，開玩笑稱全世界都在「大排長榮」，許多有趣作品在社群媒體上瘋傳。

台灣露臉啦，藍趴萬

華大俠發佈於 2021年3月25日 星期四

世界的希望

台灣迷因 taiwan meme 發佈於 2021年3月24日 星期三
HEDER 發佈於 2021年3月25日 星期四

迷因圖寫道，「當你工作壓力很大的時候，想想這台小挖土機，現在全歐亞航線的船隻都在等它把河岸挖開」。許多網友紛紛留言，「壓力山大」、「突然覺得今天工作壓力不算什麼了」、「超勵志」。

粉絲專頁「台灣迷因」也製圖笑稱這台挖土機簡直是「世界的希望」，許多網友湧入留言，「挖土機爺爺：爺爺我以前啊，曾經拯救過世界喔」、「全世界等你一個都是真的」、「承受世界級壓力的挖土機」、「台灣在世界上舉足輕重，物理版」、「長榮撼動全球GDP」。

許多外國網友也以挖土機和長賜號的懸殊尺寸為喻，形容生活中遇上的難題，引發共鳴。例如，身上所揹的債務如同貨輪一般沉重，薪水卻像是岸上的「迷你」挖土機一樣，再怎麼努力都是杯水車薪。或者想要觀看高畫素影片，網路連線品質卻奇差無比。

運河當局正在透過拖行、疏濬方式移動長賜號，雖然專家預估航道可能需要數天甚至數周才能通行，但根據最新畫面，這台紅遍全球的「最孤獨挖土機」清淤近3天終於有所進展，貨輪部分船頭已經露出。

另外，美國坎貝爾大學海運專家梅克利雅諾（Sal Mercogliano）指出，雖然卸載貨櫃能夠有效減輕重量，但此舉既困難又耗時，可能導致船體失去平衡，甚至因為「重量分配不均」而斷成兩半。

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