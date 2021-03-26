男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

▲男子被殺之前，脖子被迫刺上女友名字。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州22歲男子尤尼斯(Younis Alhassinyani)上月突然失蹤，後來被人發現陳屍在一條水溝中，脖子有致命槍傷。本案近來開庭，涉案者竟然多達5人，且其中1人是死者女友佩雷斯(Erika Perez)，詭異的是，她在行凶之前還找來刺青師，強迫在受害者脖子上刺上她的名字。

事件上月1日發生在阿靈頓(Arlington)一公寓中，佩雷斯被警方找上時，辯稱和男友吵架後就把對方趕出家門，也不知道對方下落，不過刺青師出庭表示，當晚除了佩雷斯和尤尼斯，還有另外4名男子，他目睹佩雷斯與男友爭辯外面女人的問題後，就把對方綑綁起來，脅迫他得幫忙刺青，刺青完成後，尤尼斯就和4男一起離開公寓。

警方表示，4名共犯分別為21歲的羅德里格斯(Pedro Angel Rodriguez)、23歲的賈克斯(Justin Jaxs Salinas)與21歲的德爾加迪洛(Benjamin Delgadillo)，還有1人目前仍在逃中，3人坦承，佩雷斯要他們把尤尼斯帶走，他們把人帶到高速公路上行凶，後來再把屍體丟棄在一條水溝中。

目前3男均被指控謀殺罪，佩雷斯則被控使用致命武器攻擊、綁架、隱瞞案情等重罪，刺青師則沒被起訴，本案仍在審理中。

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