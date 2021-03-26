　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美外交委員會表決廢除軍事授權法，收回總統宣戰權

▲美國總統拜登25日下令對敘利亞東部地區進行空襲，是他上任以來首度下達攻擊令。（示意圖／路透）

美國總統拜登2月25日下令對敘利亞東部地區進行空襲，是他上任以來首度下達攻擊令。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國眾議院外交委員會周四(25日)投票表決，同意廢除2002年批准對伊拉克的《使用軍事力量授權法》(authorization for the use of military force,AUMF)。這是美國國會議員為收回總統「宣戰權」而作出的努力。

「路透社」報導，美國眾議院「外交事務委員會」以28票贊成、19票反對，同意廢除2002版、針對伊拉克的《使用軍事力量授權法》，接下來將交至眾議院和參議院審議。該法案授權總統使用一切必要和合適的手段：包括動用武裝力量，以實施聯合國安理會對伊拉克問題的有關決議。

美國政治新聞網站Politico報導，該委員會主席米克斯(Gregory Meeks)說，過時的授權作戰法案沒有任何實際用途，現有的威脅可以由2001年版、「911事件」後美國國會通過的《使用軍事力量授權法》(AUMF)來解決。也說：「根據此一法案，我們的部隊可以留在伊拉克，而總統可以隨時根據美國憲法第2條來保衛美國和我們的部隊。」

美國總統拜登上月下令對敘利亞境內(據稱是伊朗支持)的民兵組織目標發動報復性空襲。一些進步派議員抨擊了拜登的決定，指國會沒有授權發動攻擊，並且認為這項攻擊可能進一步加劇美、伊的緊張關係。隨後，一個跨黨派小組提出要求廢除「授權作戰法案」。

3月5日，白宮發聲明稱：拜登將跟國會合作，尋求廢除過時的《使用軍事力量授權法》。白宮稱拜登希望跟國會協商起草新的法案，建立更「嚴謹和明確的框架」來限制美國捲入海外軍事衝突。

美國憲法授予國會宣戰權，總統在發動戰爭前必須通知國會。但是《使用軍事力量授權法》批准後，總統可引用該法案對外宣戰，引發許多爭議，參議員一直在推動將「宣戰」的權力從白宮轉移回國會。原文請看這裡 

ET快訊
LINE將停用「號碼登入」貼圖、好友恐消失　解救步驟看這邊
劉品言「解放超兇頭燈」！　一轉身瑤瑤驚：怎麼醬子
周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！　3巧合瘋傳世紀復合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美《外交政策》：川普抗中全錯了，拜登跟著錯

台中父子修電梯！他「被活活電死」兒目睹心碎…24歲負責人下場曝

美2020「航行自由報告」挑戰19個國家，中國被挑戰最兇

只差沒打起來！美中兩國該如何競爭而不爆發戰爭？

國際火線／與魔鬼共騎：翁山蘇姬的民主安魂曲

國際火線／好大一支槍！今天的緬甸是怎樣煉成的？

美戰略司令部司令：「真的有可能」跟中俄爆發核戰！

核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

蘇伊士運河塞船！俄國趁機推北方海路　「空間大到可作畫」成賣點

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

蘇伊士運河塞船！俄國趁機推北方海路　「空間大到可作畫」成賣點

「最孤獨怪手」爆紅！各國網友狂刷迷因圖　笑瘋：全世界大排長榮

「6個月至11歲兒童疫苗」要來了！輝瑞試驗開跑　結果料年底前出爐

拜登預告參選2024…記者會「結巴又忘詞」惹議！還自曝超想川普　

美外交委員會表決廢除軍事授權法，收回總統宣戰權

3歲萌娃餓死案重大進展！父母「血型」曝端倪...疑醫院驗血前調包

拜登在首場記者會上坦言會尋求連任　笑稱想念川普

挺台新一步！美參議員提「ROC法案」　要求適當對待台灣政府

搶救「長賜號」進度緩慢　逾150艘船被迫等等等等！

日月潭大草原！震撼畫面曝光「浮動碼頭變矮房」　網哭：改辦馬拉松

周杰倫落腮鬍全刮掉！　蕭敬騰一看「神回7字」吐槽

毛毛你在哪／蹲低才能降戒心！膽小汪林口走失　他：讓我帶你回家

鄭運鵬抵制新疆棉！　「一句話」曝愛穿新疆棉下場

中學女壘聯賽埔里完成二連霸　創隊30年奪14冠續寫紀錄獲表揚

LINE電腦版不再支援電話登入！避免好友遺失「十步驟」看這邊

他怨工作超無聊「人生40年陷重複輪迴」　網回嗆：只是不敢做選擇

星巴克3／27要「關燈」為哪樁？　推黑熊石虎系列有夠可愛

看上老房子大鐵門！他下秒直接徒手搬走　屋主一看作案過程驚呆

全球10大遊戲公司收益排行榜揭曉　第2加第3名的收入才跟冠軍差不多

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

國際熱門新聞

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

中國最快6年內攻台？共軍首度回應

長榮擱淺最新衛星照！　專家透露「最快解放時間」

比基尼不小心鬆開　女被男友打死

最新畫面曝光！長榮貨輪船頭露出

長賜輪讓運河大塞車　專家：晚了1年！

長榮貨輪卡住原油木漿　恐再掀衛生紙之亂

海軍上尉帶越南妹開房3P　遭拒怒縱火

拜登上任後首次　台美簽合作備忘錄強化海巡合作

長榮卡蘇伊士　全球1小時耗114億

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

長榮貨輪軌跡有如巨鵰　全球網友笑了

更多熱門

關鍵字：

總統宣戰權

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面