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走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

▲▼長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河第3天。（圖／路透）

記者陳怡靜／綜合報導

長榮海運巨無霸貨櫃輪長賜號（Ever Given）困在蘇伊士運河3天，全球最密集航線完全被阻斷，粗估全球貨物貿易損失每小時約達4億美元（約台幣114億元）。目前已有兩艘天然氣運輸船決定轉向繞行好望角，不過航程將增加9656公里，光燃料費就爆增30萬美元（新台幣858.9萬元）。

據《彭博》報導，長賜號擱淺蘇伊士運河邁入第3天，目前尚未有明顯進展，油價和船運費不斷飆升，從中國航至歐洲的每只40呎貨櫃，船運費用已飆至8000美元左右，幾乎是一年前的4倍。不僅如此，也讓未經過此處的油輪獲利大增，從中東開往中國的的超大型油輪（VLCC），每艘油輪的每日獲利大增至1371美元（約台幣3萬9千元）。

每日可載運100萬桶石油的蘇伊士型油輪，每日獲利激增至1.7萬美元（約台幣40萬8千元），為去年6月以來最高。美國重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）的船運也受到延宕，將視需求考慮改為空運。

▲▼長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）

▲大型貨櫃船公司考慮改繞好望角航線。（圖／路透）

目前有兩艘從美國開往亞洲的天然氣輪即將轉向，準備繞道至非洲南端好望角，大型貨櫃船公司馬士基（Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）等，都考慮讓旗下船隻改繞道，以免持續受阻。不過據VesselFinder即時影像顯示，目前好望角航線也擠滿了船隻。

▲▼蘇伊士運河,Ever Given,長榮貨運,好望角。（圖／翻攝自VesselFinder）

▲目前好望角航線擠滿船隻。（圖／翻攝自VesselFinder）

依照目前的救援進度，蘇伊士運河可能長達數周無法通行，船運業者正在評估繞道成本。若以一艘從中東航向歐洲的超大型油輪而言，繞道好望角代表航程將劇增9656公里，光是燃料費用預估將增加30萬美元（新台幣858.9萬元）。

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蘇伊士運河Ever Given長榮貨運好望角

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