紐約自由女神本來蓋在這！　「蘇伊士運河」6件大事一次看

記者葉睿涵／編譯

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺3天，導致這條世界上最重要的水路之一嚴重堵塞，也讓它成為全球焦點。在這起意外發生前，人們可能對蘇伊士運河並不熟悉，《ETtoday新聞雲》整理出6個小知識，讓你一次掌握蘇伊士運河的重要事件。

▲蘇伊士運河地理位置良好，是世界極為重要的水路之一。（圖／翻攝自推特／@civil_diario）

1. 位於埃及西奈半島西側的蘇伊士運河，將地中海和紅海連結在一起，是亞洲和歐洲之間最短的海上道路，讓它成為全球最繁忙的貿易路線之一，全球約12%的貿易量從該運河通過。

2. 蘇伊士運河從1859年開鑿到1869年峻工，但早在古埃及第12王朝時，法老辛努塞爾特三世就為了進行直接貿易，而修建了這條連接紅海與尼羅河的運河。運河至少被使用至公元前13世紀的拉美西斯二世時期才被荒廢。

Two thousand five hundred years ago, by the order of Darius the Great, a waterway was built between the Red Sea and the Nile River in Egypt to allow Iranian ships to cross the Persian Gulf into the Mediterranean. It is channel Suez. #ایران #iran pic.twitter.com/zr0Yj384bX — ⇜جوکر➫ (@Ahoorax) March 18, 2021

3.拿破崙也曾考慮建造運河，但法國學者計算錯誤，以為紅海比地中海高出了9公尺，修建運河會讓尼羅河三角洲遭遇洪水，拿破崙只好作罷，直到1847年，研究人員證實，海拔不存在差異，才讓運河的開鑿計劃得以展開。

4. 法國雕塑家巴托爾迪（Frédéric Auguste Bartholdi）最初想將自由女神像建在蘇伊士運河上，不過他的想法到1886年才得以實現，而且地點訂在了紐約。

▲雕塑家巴托爾迪原想將自由女神像放在蘇伊士運河上。（圖／取自維基百科）

5. 1956年，第二次以阿戰爭在埃及爆發，英國、法國和以色列結成聯盟，英法兩國眈视蘇伊士運河的貿易利益，而以色列則需要打開運河，好讓以色列船隻得以通航。聯軍發動進攻後，受到以美國為首的國際譴責，被迫忍辱撤出埃及，時任英國首相艾登（Anthony Eden）也被迫辭職。

6. 1967年6月，以色列和約旦、埃及、敘利亞爆發六日戰爭。為了防止以色列軍隊渡過運河，埃及炸毀橋樑，導致正在運河裡正常航行的15條商船被迫拋錨停靠。到了1975年，在國際社會的努力下，關閉8年之久的蘇伊士運河終於疏通完畢，再度開放，這15艘貨輪才得以再度起航。

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