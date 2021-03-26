　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約自由女神本來蓋在這！　「蘇伊士運河」6件大事一次看

記者葉睿涵／編譯

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺3天，導致這條世界上最重要的水路之一嚴重堵塞，也讓它成為全球焦點。在這起意外發生前，人們可能對蘇伊士運河並不熟悉，《ETtoday新聞雲》整理出6個小知識，讓你一次掌握蘇伊士運河的重要事件。

▲▼蘇伊士運河。（圖／翻攝自推特／@civil_diario）

▲蘇伊士運河地理位置良好，是世界極為重要的水路之一。（圖／翻攝自推特／@civil_diario）

1. 位於埃及西奈半島西側的蘇伊士運河，將地中海和紅海連結在一起，是亞洲和歐洲之間最短的海上道路，讓它成為全球最繁忙的貿易路線之一，全球約12%的貿易量從該運河通過。

2. 蘇伊士運河從1859年開鑿到1869年峻工，但早在古埃及第12王朝時，法老辛努塞爾特三世就為了進行直接貿易，而修建了這條連接紅海與尼羅河的運河。運河至少被使用至公元前13世紀的拉美西斯二世時期才被荒廢。

3.拿破崙也曾考慮建造運河，但法國學者計算錯誤，以為紅海比地中海高出了9公尺，修建運河會讓尼羅河三角洲遭遇洪水，拿破崙只好作罷，直到1847年，研究人員證實，海拔不存在差異，才讓運河的開鑿計劃得以展開。

4. 法國雕塑家巴托爾迪（Frédéric Auguste Bartholdi）最初想將自由女神像建在蘇伊士運河上，不過他的想法到1886年才得以實現，而且地點訂在了紐約。

▲▼自由女神像與雕塑家巴托爾迪。（圖／取自維基百科）

▲雕塑家巴托爾迪原想將自由女神像放在蘇伊士運河上。（圖／取自維基百科）

5. 1956年，第二次以阿戰爭在埃及爆發，英國、法國和以色列結成聯盟，英法兩國眈视蘇伊士運河的貿易利益，而以色列則需要打開運河，好讓以色列船隻得以通航。聯軍發動進攻後，受到以美國為首的國際譴責，被迫忍辱撤出埃及，時任英國首相艾登（Anthony Eden）也被迫辭職。

6. 1967年6月，以色列和約旦、埃及、敘利亞爆發六日戰爭。為了防止以色列軍隊渡過運河，埃及炸毀橋樑，導致正在運河裡正常航行的15條商船被迫拋錨停靠。到了1975年，在國際社會的努力下，關閉8年之久的蘇伊士運河終於疏通完畢，再度開放，這15艘貨輪才得以再度起航。

►長賜輪擱淺最新衛星照！　專家：最快2天可浮起
►石油「慘卡」蘇伊士運河！全球油市受衝擊　長賜號恐害油價飆漲
►長榮長賜輪擱淺運河大塞車！　專家：時機「晚了1年」

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
母騎車自摔亡　孝子挖真相獲640萬國賠！控南投警偽造文書
胡椒蝦始祖撐不住！　二代老闆無奈：含淚頂讓
快訊／疑收到「飛行員定標器訊號」！　軍方急趕赴現場
情侶路邊玩親親突「暴走踹車」　衰車主報警還先吞罰單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登在首場記者會上坦言會尋求連任　笑稱想念川普

挺台新一步！美參議員提「ROC法案」　要求適當對待台灣政府

搶救「長賜號」進度緩慢　逾150艘船被迫等等等等！

新婚15天就懷疑外遇！妒夫斧頭斬斷妻子雙手　把她丟森林中等死

紐約自由女神本來蓋在這！　「蘇伊士運河」6件大事一次看

拜登終於對北韓「硬起來」！批試射違反安理會決議：將有相應舉措

長賜號「卸除貨櫃」恐斷2半！專家分析救援3招　驚曝最慘狀況

家附近撿到2顆圓形炸彈　7歲男童和9歲友「開心玩球」被炸死！

內部照片曝光！伊朗飛彈炸以色列貨輪　船身佈滿彈孔「繼續航行」

撞球界「黑寡婦」近照曝！樂觀面對癌末化療：會與病魔對抗到底

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

拜登在首場記者會上坦言會尋求連任　笑稱想念川普

挺台新一步！美參議員提「ROC法案」　要求適當對待台灣政府

搶救「長賜號」進度緩慢　逾150艘船被迫等等等等！

新婚15天就懷疑外遇！妒夫斧頭斬斷妻子雙手　把她丟森林中等死

紐約自由女神本來蓋在這！　「蘇伊士運河」6件大事一次看

拜登終於對北韓「硬起來」！批試射違反安理會決議：將有相應舉措

長賜號「卸除貨櫃」恐斷2半！專家分析救援3招　驚曝最慘狀況

家附近撿到2顆圓形炸彈　7歲男童和9歲友「開心玩球」被炸死！

內部照片曝光！伊朗飛彈炸以色列貨輪　船身佈滿彈孔「繼續航行」

撞球界「黑寡婦」近照曝！樂觀面對癌末化療：會與病魔對抗到底

聯結車撞機車！騎士「被捲進車底」慘遭輾斃　致命畫面曝光

護理師打AZ疫苗「急性過敏」送加護　亞東醫院：應該送急診就可以

馬大偉運彩解盤／金塊@暴龍　挺莊買金塊過盤

這不是得來速！機車青年超車擦撞米漿休旅　衝豆漿店滑壘

驚險！樂團吉他手爬南湖大山迷路　落單＋手機沒訊號：差點回不來

雞排妹「性騷信件展」拒扯翁立友：這場所談他有點玷汙

助理要拍照…甜美女星「臭臉摔東西」：沒看在忙？ 劉雨柔目睹嚇傻

傳與長城集團「合作電動車」　小米股價大漲

快訊／境外移入+1！菲籍移工檢疫期滿一度陰性「自費採檢才確診」

母騎車自摔亡　孝子挖真相獲640萬國賠！加告南投警偽造文書

國際熱門新聞

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

中國最快6年內攻台？共軍首度回應

長榮擱淺最新衛星照！　專家透露「最快解放時間」

比基尼不小心鬆開　女被男友打死

最新畫面曝光！長榮貨輪船頭露出

長賜輪讓運河大塞車　專家：晚了1年！

長榮貨輪卡住原油木漿　恐再掀衛生紙之亂

海軍上尉帶越南妹開房3P　遭拒怒縱火

拜登上任後首次　台美簽合作備忘錄強化海巡合作

長榮卡蘇伊士　全球1小時耗114億

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

長榮貨輪軌跡有如巨鵰　全球網友笑了

更多熱門

相關新聞

長榮輪卡運河　分析師：恐害全球貿易崩盤

長榮輪卡運河　分析師：恐害全球貿易崩盤

長榮海運貨櫃輪長賜輪（EVER GIVEN）在蘇伊士運河擱淺，導致歐亞貿易航路被阻，據粗略計算，蘇伊士運河西向交通每日通過貨物價值約為51億美元，東向則為45億美元，因此每天通過蘇伊士運河的貨物價值合計就高達96億美元。摩根大通分析師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）就警告，未來運河恐因長賜輪有破船風險而封鎖很長一段時間，到時可能會造成全球貿易嚴重中斷。

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

長榮擱淺卸貨櫃？專家：可能斷2半

長榮擱淺卸貨櫃？專家：可能斷2半

拒用新疆棉花！　林楚茵「聲援Adidas、Puma」

拒用新疆棉花！　林楚茵「聲援Adidas、Puma」

長榮貨輪卡蘇伊士運河　摩根大通曝「4大影響」！運輸業成贏家

長榮貨輪卡蘇伊士運河　摩根大通曝「4大影響」！運輸業成贏家

關鍵字：

影音蘇伊士運河長榮貨輪長榮長賜號Ever Given

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

鳳梨被女網友嗆「台客」

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面