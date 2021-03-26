美國2字惹怒日本！稱「日本海為東海」　日方促更正

▲北韓25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面。（圖／達志影像）

記者陳怡靜／綜合報導

北韓25日上午發射了2枚導彈，引發南韓、日本等國高度關切，這起事件也衍生出另一場爭端。美國印度太平洋司令部發表此事相關聲明時，稱「日本海（Sea of Japan）」為「東海（East Sea）」，引發日本不滿，要求美國政府更正。

據日媒報導，美國印太司令部25日以發言人卡夫卡（Mike Kafka）的名義，發表有關北韓試射彈道飛彈聲明

，批評北韓發展非法武器，此舉已對鄰國和國際社會構成威脅。此外，美方也再度重申，防衛日、韓決心堅定。不過文中一句話寫下：「我們知道北韓今天上午往東海發射彈道飛彈。」將「日本海」寫為南韓方面稱呼的「東海」，引發日本強烈不滿。

▲日本海位置。（圖／翻攝自Google Maps）

日本政府隨即透過外交管道發聲抗議，內閣官房副長官坂井學在例行記者會上直言，美國印太司令部聲明中稱呼不當，「Sea of Japan是國際上確定的唯一稱呼，這是我們國家的立場」。美國印太司令部隨後也發表更正，早先的聲明應該稱之為Sea of Japan或waters off the east coast of the Korean Peninsula（朝鮮半島東側海域），「美國沒有改變其使用日本海作為地理特徵的唯一認可名稱的立場。」

日本海是日本西側與俄羅斯、朝鮮半島間的海域，國際上普遍稱「日本海」，南韓稱為東海、北韓稱為朝鮮東海，南韓呼籲國際間能將東海和日本海並用，或只使用「東海」一詞。不過日本也強調，「日本海」在18世紀就已被歐洲國家所用，也得到聯合國支持。