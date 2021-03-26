長榮長賜輪擱淺運河大塞車！　專家：時機「晚了1年」

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／編譯

長榮貨輪長賜輪（EVER GIVEN）擱淺蘇伊士運河，航道暫停讓貨櫃航運大塞港，造成國際貨運大亂，原油價格持續上漲。專家指出，對於航運巨頭來說，堵住蘇伊士運河的時間晚了一年。

根據路透社報導，克羅普利（Ed Cropley）指出，假設長賜輪持續擱淺，馬士基（Moller-Maersk）等其他公司將被迫選擇改道南非航線，增加航行時間和燃料費用，就像一年以前原油價格下跌時，許多公司就這麼做。

蘇伊士運河的過路費是根據繞行非洲的另一條路線成本來計算，對航運公司而言，可以節省亞洲到歐洲7天航行時間，許多公司藉由快速到貨，向客戶收取費用。

▲蘇伊士運河。（圖／路透）

但在2020年3月燃料價格大幅下跌，2020年4月時每噸原油250美元，只有當年年初的三分之一，許多貨運公司選擇繞到非洲航線，避免付出蘇伊士運河的巨額過路費。

如今長榮長賜輪擱淺讓營運商們大為頭痛，由於原油價格已漲回每噸500美元，即使每天只消耗100噸，但在好望角航行一周，就會燒掉至少35萬美元，除此之外還要再加上工資、保險和貨物延遲到達等其他費用。

儘管新冠肺炎疫情擾亂了全球貿易，但2020年燃油價格到新低，讓航運公司創造了豐年。馬士基集團2020年基本息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）上漲44%，預期到82億美元，讓公司估值也急速上升至420億美元；但在擱淺發生之後，目前已下跌8%。