媽血拚2歲女兒留店外　推車太重翻倒！差4秒險遭輾爆頭

Bağcılar'da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek arabası yola düştü. Bebeğin sağlık durumu iyi. pic.twitter.com/o4X3wk6ml0 — Haberden Habere (@HaberdenHabere_) March 18, 2021

記者黃翊婷／綜合報導

土耳其伊斯坦堡城市巴格希勒（Bağcılar）一名母親日前帶著2歲女兒外出，但她進入超市購物時，被獨自留在外面的女兒疑似因為推車上的東西太多太重，導致推車翻覆在路邊，孩子險些被一輛正在倒車的白色車子輾爆頭。

影片中，女童的推車原本是靠著超市外的貨架停放，下一秒推車卻突然倒退滑向路邊，並在滑下人行道的時候，因為地面高低落差翻覆；此時，正好有一輛白車想倒車停靠路邊，幸好駕駛眼尖發現推車翻覆，緊急剎車才沒有輾過女童的頭部，驚險過程僅4秒鐘。

▲女童母親在推車上放了很多東西。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

旁邊店家的老闆、路人聽到聲響，立即衝上前檢查，駕駛也馬上下車查看，還好女童沒有受傷。根據《SABAH TV》報導，當時女童的母親將推車留在店外，獨自進入超市購物，但疑似是推車上東西太多太重，導致重心不穩，才會滑出人行道。

事後，這段監視器畫面在網路上流傳開來，網友們看完紛紛留言表示，「還好孩子沒事」、「希望媽媽能從中記取教訓，別再把孩子獨自留在店外」、「感謝駕駛的好眼力」。