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拜登：不尋求與中國對抗　但會問責台港議題

▲▼拜登,Joe Biden。（圖／路透社）

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓25日專電

美國總統拜登今天表示，美國並不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範，公平競爭。美國會繼續在新疆、香港等議題發聲，也會針對南海、台灣等議題向中國問責。

在上任2個多月後，拜登（Joe Biden）今天終於召開任內首場記者會，約一個小時的時間裡，媒體主要聚焦在邊界非法移民、國會議事規則與投票權改革等內政議題，外交方面僅觸及阿富汗撤軍、北韓再度試射飛彈，以及美中關係發展。

談及美中關係，拜登首先花了不少時間暢談他跟中國國家主席習近平的私交。他表示，他跟習近平兩人在分別擔任副總統與副主席時就有過多次詳細、直率的私下對談。

拜登形容習近平骨子裡沒有民主，但是個聰明的人。習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣，認為專制是未來的潮流，在日益複雜的世界裡，民主無法發揮作用。

拜登上任後曾與習近平通話長達2小時，拜登表示，他在通話時和習近平相互闡明立場。他向習近平表示，儘管預期將有激烈競爭，但美國不尋求與中國對抗，也將堅持中國遵守國際規範，公平競爭、公平執行、公平貿易。

要與中國競爭，拜登指出，必須增加對美國勞工與科學研究投資，他希望能將研究投資經費從現在僅佔國內生產毛額（GDP）0.7%，拉高到2%，大量投資科學領域、醫療研究、人工智慧、量子、生物科技等方面。

此外，拜登提到透過民主國家共同合作，明確表達不論是南海或是台灣等議題，都會向中國問責，並要求中國遵守國際規範。美國重視自由、人權，不會坐視中國持續迫害人權，也不會對新疆維吾爾族、香港發生的事噤聲。

拜登表示，美中之間存在激烈的競爭關係，中國的總體目標在成為世界的領導者、最富裕與最強大的國家，但這不會發生，因為美國將繼續成長與壯大。

 
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