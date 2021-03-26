三大主力全賣了！魔術將戈登送至金塊　換取砍分手哈里斯

▲戈登（Aaron Gordon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

先前就預告「大拍賣」的魔術隊，先後交易掉「白魔獸」弗塞維奇（Nikola Vucevic）、法國射手佛尼爾（Evan Fournier），過去幾年栽培的建隊核心「無冕灌籃王」戈登（Aaron Gordon）也被交易到金塊隊。

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，魔術將戈登、替補前鋒克拉克（Gary Clark）送往金塊，換取哈里斯（Gary Harris）、新秀哈普頓（R.J. Hampton）與2025年首輪選秀權。

Gary Harris, RJ Hampton and a first-round pick to the Magic for Aaron Gordon, source tells ESPN. https://t.co/VWMUVCokeS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

戈登本季場均貢獻14.6分、6.6籃板以及生涯新高4.2助攻，在魔術的7年賽季只有1年帶領球隊打出超過5成的勝率，球隊逐漸懷疑這位2014年首輪第4順位的未來性，而戈登也在2月向高層要求「賣我」，顯示雙方關係出現裂痕。

哈里斯為金塊主力後衛，過去5個賽季都貢獻雙位數得分，但本季不只狀態不佳，且也受到傷勢困擾，32%三分球命中率、9.7分皆為新秀年後最低，日前也因為左大腿拉傷進入傷兵名單。

上季在西區冠軍賽止步的金塊，近12場拿下9勝狀態火熱，目前以26勝18敗暫居西區第5，與第4的湖人有2場勝差。

NBA交易截止日在台灣時間26日凌晨03：00到期，魔術隊如預期般地進行跳樓大拍賣。先將2屆全明星中鋒弗塞維奇搭配阿米紐（Al-Farouq Aminu），交易至公牛換取卡特（Wendell Carter Jr.）、波特（Otto Porter Jr.）以及2021、2023首論選秀權。

接著再將場均19.7分的主力得分手佛尼爾送往塞爾提克，換取未來兩枚次輪選秀權，沃納洛斯基就預告，戈登將是下一個被交易的目標。