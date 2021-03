三大主力全賣了！魔術將戈登送至金塊　換取砍分手哈里斯

▲戈登(Aaron Gordon)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

先前就預告「大拍賣」的魔術隊,先後交易掉「白魔獸」弗塞維奇(Nikola Vucevic)、法國射手佛尼爾(Evan Fournier),過去幾年栽培的建隊核心「無冕灌籃王」戈登(Aaron Gordon)也被交易到金塊隊。

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,魔術將戈登、替補前鋒克拉克(Gary Clark)送往金塊,換取哈里斯(Gary Harris)、新秀哈普頓(R.J. Hampton)與2025年首輪選秀權。

Gary Harris, RJ Hampton and a first-round pick to the Magic for Aaron Gordon, source tells ESPN. https://t.co/VWMUVCokeS