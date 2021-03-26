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瘋電影／游牧人生 　老人低端人口的孤獨晚年

文／賴賴

▲▼游牧人生。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢，看完卻快要得憂鬱症，這不就是每個人早晚都必須經歷的一段生命歷程，當人口老化程度大於新生兒，生下的孩子都不見得能夠自給自足，每個人都得為自己的老年準備獨立生活的方式，不論是物質或是精神，游牧人生是一群放棄居住室內的獨居老人，駕車游牧找工作養活自己也拓廣視野的一種生活型態，看似悲哀卻也愜意，但骨子底都是孤獨的。

無依無靠的一群老人，靠自己度過死前歲月，誰都不知道自己這一生可以賺到多少錢，一輩子養活孩子成人就已經精疲力盡，還要為自己的老本打算，生命就在計算金錢花費中度過了，幸運的孩子有能力能照顧你安老，不幸的孩子自顧不暇，這些老人必須自給自足，所幸還有其他類似同伴可以相互慰藉一番，即便是如此，這樣的生活並不容易，汽車保養換輪胎加油，車內大小便處理等等，全部都要自己來，一個老女人要能有這樣的體力，實在很非常健康。

這是全世界中老年人都正面臨的課題，老年人生，怎麼活得自在開心愜意，有多少人可以老年時環遊世界，因為沒有錢所以沒有人生，那麼人類終其一生努力獲得的只有金錢財富，如果沒有這些就將沒有生存價值，這樣的價值觀到底對不對，因為金錢使人變得自私且動物化，我們不斷淬煉賺錢的技術技巧，卻沒有在道德上昇華，以至於只有金錢才有保障，如果這個世界的道德更豐滿，是不是你的存摺裡應該是道德，助人以及為人服務的精神，當人人為人時，老年的人生是不是會完全不同，不知道，從來沒有那樣的天堂讓我們去經歷，看完電影有許多反思，而人類在這場洪流中，只能隨波逐流，除非你去出家才有機會走上不同的軌道。

五顆星的作品，文青電影。

片　　名：游牧人生 老人低端人口的孤獨晚年
英文片名：Nomadland
類　　型：劇情
上映日期：2021-03-19
片　　長：107分鐘
導　　演：趙婷(Chloé Zhao)
演　　員：法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand) 、 大衛史崔森(David Strathairn) 、 琳達梅依(Linda May) 、 史汪奇
國　　家：美國
語言：英語
發行公司：迪士尼

劇情大綱

在內華達州郊區的一座企業小鎮經濟崩垮後，芬恩（法蘭西絲麥朵曼 飾）收拾起行囊，駕著她的露營車，決定踏出傳統社會的框架，探索她的現代游牧人生旅程。

《游牧人生》為傑出的華裔女導演趙婷生平的第三部長片，該片更找來了現實生活中的游牧族琳達梅依、史汪奇，以及鮑勃威爾斯參與拍攝演出，並擔任這位新的游牧族芬恩的良師兼益友，陪伴著她探索美國西部廣闊的景致，展開她的游牧人生。

▲▼游牧人生。（圖／yahoo）

▲開著露營車的獨自生活者，齊聚露營區才有朋友可以聊天。

▲▼游牧人生。（圖／yahoo）

▲中年寡婦，即使有孩子也顧及不了自己。

▲▼游牧人生。（圖／yahoo）

▲難得遇見投契的對象，卻因無法割捨丈夫情分而告終。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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