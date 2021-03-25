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美軍示警「中國6年內攻台」　解放軍首次正式回應

▲美軍雙航母在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

▲美軍雙航母今年2月在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／美國太平洋艦隊司令部）

記者柯沛辰／綜合報導

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）近日示警，中國為了取代美國領導地位，可能在未來6年內入侵台灣。對此，中國國防部25日回應，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，海峽兩岸必然實現完全統一，但中方也堅決反對美方渲染「中國軍事威脅」，「中國無意挑戰誰，但誰的挑戰也不怕！」

美國海軍上將戴維森3月9日在參議院表示，中國可能在6年內入侵台灣，以實現其宣稱的「取代美國」、成為太平洋主要軍事力量的企圖，眼下關島已被鎖定為打擊目標，去年更成為解放軍模擬演習的對象。

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

中國國防部發言人任國強25日回應，世界上只有一個中國，「台灣問題」是中國內政，不容外來干涉，「中華民族必然實現偉大復興，海峽兩岸必然實現完全統一，外部勢力『以台制華』、台獨勢力『以武謀獨』，都是走不通的死路。」

任國強指出，「一中原則」是中美關係的政治基礎，敦促美方恪守一中原則、中美三個聯合公報，妥善處理「台灣問題」，「我們堅決反對美方渲染『中國軍事威脅』，美方應摒棄零和思維，客觀、理性地來看待中國發展和國防建設，多做有利於中美互信和地區和平穩定的事情。」

▲大陸國防部發言人 任國強。（圖／翻攝大陸國防部）

▲中國國防部發言人任國強。（圖／大陸國防部）

至於美國《國防部新聞》（DOD News）報導「台灣從來不是中國的一部分」一事。任國強表示，美方有關言論嚴重違反「一中原則」，「向台獨分裂勢力發出錯誤信號，性質十分惡劣，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

任國強說，美方有關言論充滿冷戰思維，「這種製造敵人、渲染威脅的『套路』，其實就是為了繼續稱霸、爭霸找藉口，反映了美方頑固的霸權心態、奉行的叢林法則及危險的對華誤判」，既不符合事實，也不符合中美兩國及世界的共同利益，中方堅決反對。

任國強重申，「中國無意『挑戰』誰，但誰的『挑戰』也不怕；中國不想『威脅』誰，但誰的『威脅』也沒用。中國有發展壯大的權利，有自主選擇道路的自由，也有防御自衛的能力，更有維護自身正當權益的要求，任何人、任何勢力都不能阻擋中國人民實現更美好生活的前進步伐，中國軍隊維護主權、安全、發展利益的決心堅定不移，能力始終都在。」

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