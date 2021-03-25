下跪道歉是「非洲作法」　白人校長種族歧視遭停職

▲▼美國BLM（黑人的命很重要）人權運動，對抗針對黑人的暴力和歧視。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

紐約長島「聖馬丁波雷斯瑪麗安天主學校」白人校長霍利安（John Holian）因強迫11歲黑人學生下跪道歉，更自辯為「非洲懲罰作法」，激怒全美各地家長與政府官員，現已被逼迫停職調查。

該名黑人學生母親保羅（Trisha Paul）23日於《CNN》訪談中解釋，事發當日看出兒子泰瑞森（Trayson）情緒低落，詢問後發現他在英文課閱讀時間寫功課，作業當場遭老師撕碎，送往校長室，被霍利安校長逼迫下跪道歉。保羅表示，電話詢問校長事發經過時，校長回答曾有非洲父親讓他以「奈及利亞人方式」鞠躬道歉，親自到學校溝通時，校長更辯解為「非洲作法」。

保羅和兒子都是海地裔黑人，她強調「黑人並不是都一樣，我們不是都非洲人，我們不是都是奈及利亞人。」

聖馬丁波雷斯瑪麗安天主學校19日向家長承諾，霍利安已停職並正接受調查，「我們會繼續審查此事，堅決不會寬恕如此行為，更會努力確保永遠不再發生。我們向學生、家長和教職人員保證，此事件不符合學校長久建立的價值觀，不是我們對待學生的方式。」

保羅對聲明表示，仍然在等待學校正面道歉，「並不是要糾正學校行為，而是想要保護孩子形象，更希望能因孩子的經歷帶來實質上的改變。」