拖2個多月！拜登將辦「首場正式記者會」　百年來最晚舉行

▲美國總統拜登（Joe Biden）將於當地時間25日舉行首場正式記者會。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國總統拜登上任超過兩個月，明天將舉行就職以來首場正式記者會，為過去100年來最遲的總統記者會，預計將公布大型基礎建設方案細節，可能還會回答移民與槍枝管制等問題。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拜登自就任總統以來，不時會回答記者問題，但遲遲未舉行正式記者會，遭保守派、甚至一些政治盟友批評。他的記者會將於美東時間下午1時15分（台北時間26日凌晨1時15日）在白宮東廳召開。

前總統川普與歐巴馬在他們上任的這個時候，早已正式接受記者提問。福斯新聞（Fox News）報導，川普是在上任27天後舉行總統記者會，歐巴馬是在就任後20天召開，再前一任的小布希是在就職33天後，在正式場合接受媒體提問。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨天表示，拜登「正在思索他想要說明與傳達的內容，以及他可以提供最新資訊的地點，期待有機會能與自由的媒體交流」。

▲白宮新聞秘書莎琪稱，拜登正在思考記者會上將傳達的內容。（圖／路透）

拜登與副總統賀錦麗在全美跑透透，宣揚本月稍早簽署成法、總額1.9兆美元（新台幣54兆元）的疫情紓困法案「美國救援計畫」（American Rescue Plan）。

拜登預計不久後將公布重大基礎建設方案細節，明天可能將回答接下來的提案、移民與槍枝管制等問題。

美國科羅拉多州與喬治亞州近日接連發生致命槍擊案，拜登昨天呼籲聯邦參議院推動眾議院已通過的減少槍枝暴力兩項法案。莎琪說，白宮不排除針對槍枝暴力發布行政措施。

美聯社報導，1913年，時任的美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）舉行了第一場總統記者會。接著，柯立芝（Calvin Coolidge）將記者會變成傳統，平均一年舉行73場，稱「人民應該收到公平且精確的報告，以得知總統的施政方向」。

美國首場由電視轉播的總統記者會，在1955年1月19日由前總統艾森豪（Dwight Wisenhower）召開。

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