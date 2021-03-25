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他「下體穿過小孔」隔門愛愛　吃壯陽變超大支！卡住發紫險斷莖

▲▼美國一對夫妻異想天開，竟然穿過把手孔洞，隔著一道門做愛。（圖／翻攝自YouTube／tlc uk）

▲美國一對夫妻異想天開，竟然將生殖器穿過門把孔洞，隔著一道門做愛。（圖／翻攝自YouTube／tlc uk）

記者張寧倢／編譯

美國一對夫妻為了享受一次刺激的歡愛，竟然搞到老公差點被迫「切除命根」，因為他將自己的下體穿過木門上的圓形鑽孔，再以這樣的狀態下開始性行為，但在過程中陰莖受壯陽藥的作用而不斷脹大，最後就直接卡在洞裡，還開始逐漸發紫，讓他痛不欲生，只好撥打緊急電話求救。

▲▼美國一對夫妻異想天開，竟然穿過把手孔洞，隔著一道門做愛。（圖／翻攝自YouTube／tlc uk）

▲美國真人秀節目《性愛送我掛急診》透過演員表演，重現當時情景。（圖／翻攝自YouTube／tlc uk）

根據英國《LADbible》指出，旅遊生活頻道（TLC）的一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）中，一對美國結婚2年的夫妻艾瑞克（Erik）與凱蒂（Katie）發生「荒唐性事」，起因是某天艾瑞克在家動手DIY安裝門把時，拿電鑽將木門鑽出一個圓孔，坐在床上的凱蒂突然心想，「汗流浹背的老公充滿男子氣概。」

然而，「性」致高漲的凱蒂與艾瑞克四目相交後，兩人不約而同有了「驚人的想法」，要讓老公的陰莖穿過門上的小洞，展開一場刺激的魚水之歡，沒想到，艾瑞克竟然偷偷服用治療勃起功能障礙的藥物，導致下體在性愛的過程中不斷腫脹，最後卡在小洞之中，動彈不得。艾瑞克回想當時情景稱，「我這輩子從來沒有這麼痛過。」

▲▼美國一對夫妻異想天開，竟然穿過把手孔洞，隔著一道門做愛。（圖／翻攝自YouTube／tlc uk）

▲艾瑞克與凱蒂結婚兩年，差點因為一時「性」起鬧出嚴重事端。（圖／翻攝自YouTube／tlc uk）

凱蒂建議，終止進行性行為，因為老公的陰莖已經開始慢慢發紫，讓人無法忽視這件事為他帶來的痛苦，凱蒂不得不撥打急救電話求助。隨後到場的救護人員表示，艾瑞克的陰莖還會繼續膨脹，直到失去血液循環，他有可能會因此失去生殖器，最後醫護人員把門板割出一個相框的型狀，然後將艾瑞克送到急診室。

影片傳送門

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